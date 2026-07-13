Τις πιο όμορφες στιγμές από τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Γωγώ Φαρμάκη, μία ημέρα μετά το χαρμόσυνο μυστήριο, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες αλλά και ένα συγκινητικό μήνυμα για το βαφτιστήρι της.

Η βάφτιση του γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα, με συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού να δίνουν το «παρών» και να μοιράζονται τη χαρά τους για τη νέα αυτή ξεχωριστή στιγμή της οικογένειας.

Ιδιαίτερη θέση στη σημαντική αυτή ημέρα είχε η Γωγώ Φαρμάκη, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της νονάς του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη. Φανερά συγκινημένη, θέλησε να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις από το μυστήριο μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, όπου δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες από τη βάφτιση και εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τη χαρά της.

Με το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, ξεκίνησε την ανάρτησή της γράφοντας: «Αυτή η ξεχωριστή μέρα ήταν μόνο η αρχή. Και ναι… έπεσε λίγο παραπάνω λάδι — αλλά πιστεύω γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει αυτό!».

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τον νέο και τόσο σημαντικό ρόλο που απέκτησε στη ζωή του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη, αφιερώνοντάς του λόγια γεμάτα αγάπη και ευχές.

«Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αγάπη και όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας. Μεγάλη μου τιμή και ευλογία που έγινα η νονά σου, Jason μου! Να μεγαλώνεις πάντα με υγεία, χαρά και πολλή αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν την ανάρτησή της αποτυπώνουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της ημέρας, με χαμόγελα, αγκαλιές και έντονη συγκίνηση, αποδεικνύοντας πως η βάφτιση του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη θα μείνει αξέχαστη τόσο στην οικογένεια όσο και στους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της.