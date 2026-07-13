Η βιογραφική ταινία Michael, που αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από 12 σαββατοκύριακα στις αίθουσες. Η παραγωγή των Lionsgate και Universal αποτελεί πλέον την εμπορικότερη βιογραφική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το φιλμ έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 629,8 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές. Από την Ιαπωνία προήλθαν εισπράξεις 35,75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στην τελική περίοδο της κινηματογραφικής του διαδρομής ενισχύθηκε και από τη ρωσική αγορά.

Το Michael είναι η δεύτερη ταινία της χρονιάς που περνά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, μετά το Super Mario Galaxy των Universal, Illumination και Nintendo. Για τη Lionsgate πρόκειται για την πρώτη παραγωγή της που φτάνει σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων.

Το ρεκόρ του Michael και η σύγκριση με το Oppenheimer

Λίγες ημέρες πριν από την υπέρβαση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το Michael είχε ήδη προσπεράσει το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν, το οποίο είχε καταγράψει παγκόσμιες εισπράξεις 975,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το προηγούμενο εμπορικό ρεκόρ της Lionsgate ανήκε στο The Hunger Games: Catching Fire του 2013, με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence). Η ταινία είχε ολοκληρώσει την παγκόσμια πορεία της με 865,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του παραγωγού Γκράχαμ Κινγκ (Graham King), ξεπερνώντας το Bohemian Rhapsody, που είχε φτάσει τα 911 εκατομμύρια δολάρια. Για τον σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua), η ταινία άφησε πίσω το King Arthur, το οποίο είχε εισπράξει 203 εκατομμύρια δολάρια.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, νέους και μεγαλύτερους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να ενώνονται για να ζήσουν αυτή την ταινία και τη χαρά που έχει προσφέρει στους θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη», δήλωσε ο Κινγκ.

Οι συντελεστές της ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον

Το σενάριο υπογράφει ο Τζον Λόγκαν (John Logan). Το Michael κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών του σεναριογράφου, πίσω από το Skyfall της σειράς ταινιών για το 007, που είχε αποφέρει 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Στον κεντρικό ρόλο βρίσκεται ο Τζαφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson), ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ενσαρκώνοντας τον θείο του.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Νία Λονγκ (Nia Long), Λόρα Χάριερ (Laura Harrier), Τζουλιάνο Κρούε Βάλντι (Juliano Krue Valdi), Μάιλς Τέλερ (Miles Teller) και Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), σύμφωνα με το Deadline.