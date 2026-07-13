Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε την Κυριακή στα σοβαρά τραύματά του, μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς. Για τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, το κατηγορητήριο αναμένεται να μεταβληθεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι δεν στόχευσαν τον νεαρό και ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά, επειδή δεν σταμάτησε στο σήμα τους για έλεγχο. Η Δικαιοσύνη, ωστόσο, δε δέχθηκε τους ισχυρισμούς τους κατά τις απολογίες τους, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή κράτησή τους.

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική εξέταση για τον θάνατο του 20χρονου

Τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να προσδιορίσουν κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ποιο όπλο έριξε τη σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο και πόσα πυρά προήλθαν από κάθε υπηρεσιακό όπλο.

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί

Συγκεκριμένα, η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το όπλο από το οποίο προήλθε η μοιραία σφαίρα και για τον αριθμό των πυρών που έριξε κάθε αστυνομικός. Τα ευρήματά της θεωρούνται καθοριστικά, καθώς μπορούν να αποσαφηνίσουν ποιος από τους δύο κατηγορούμενους τραυμάτισε τον 20χρονο και πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός κατά την καταδίωξη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης εξέτασης.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει, όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε, ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους. Ποιος τελικά είναι αυτός που τραυμάτισε τον άνθρωπο αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός, αν δικαιολογούνταν – άλλωστε, ξαναλέω, η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιο τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο», είπε.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να καταγράψει με ακρίβεια τα τραύματα του 20χρονου, την πορεία της σφαίρας που τον χτύπησε και τα στοιχεία που συνδέονται με τον θάνατό του. Τα πορίσματα αυτά, σε συνδυασμό με τη βαλλιστική έκθεση, θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την ευθύνη των δύο αστυνομικών.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου οι αστυνομικοί φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ανθρώπου που καταδίωκαν, καθώς το ΙΧ που οδηγούσε δεν ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του 20χρονου, αλλά σε συγγενικό του πρόσωπο.

Χρυσοχοΐδης: «Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους όχι να σκοτώνει παιδιά»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους όχι να σκοτώνει παιδιά» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Εδώ δεν λειτούργησαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού».

«Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων, καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις με κίνδυνο τη ζωή τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα αυτό που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατ' αυτή την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος», κατέληξε.

Άργος: Η μοιραία σφαίρα και τα 21 πυρά στην καταδίωξη στο Άργος

Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα για να σταματήσει για έλεγχο ο 20χρονος, ο οποίος όμως δεν υπάκουσε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά την καταδίωξη του οχήματος που οδηγούσε, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές. Μία σφαίρα χτύπησε τον νεαρό στο κεφάλι. Ο 20χρονος, ο οποίος ανήκε στο φάσμα του αυτισμού, νοσηλεύτηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και κατόπιν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς κατέληξε την Κυριακή.

Η έρευνα των Αρχών εστιάζει στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση των υπηρεσιακών όπλων. Κεντρικό ερώτημα είναι εάν υπήρχε λόγος που να δικαιολογεί τα πυρά, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι δεν είχε προκύψει απειλή για τους αστυνομικούς.

«Αρνούμαστε τον ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε ούτε καν να τον τραυματίσουμε. Ήταν η κακιά στιγμή. Είμαστε μετανιωμένοι», φέρονται να υποστήριξαν οι αστυνομικοί.