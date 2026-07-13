Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να δολοφονούν παιδιά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.07.26 , 14:00 Έξι micro-συνήθειες που μόνο οι ζεν και ισορροπημένοι άνθρωποι έχουν
13.07.26 , 13:28 GNTM Όλγα: «H Iσμήνη δε με συμπάθησε»
13.07.26 , 13:27 Κουφονήσια: Εμφανίστηκε πλωτή καντίνα στην παραλία Ιταλίδα
13.07.26 , 13:25 Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
13.07.26 , 13:18 Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Καλοκαίρι, έρωτας και... Παράδεισος!
13.07.26 , 13:12 Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα
13.07.26 , 12:12 Μάικλ Τζάκσον: Νέο ρεκόρ για τον «βασιλιά», 17 χρόνια μετά τον θάνατό του
13.07.26 , 12:00 Athens Release: Οι Helloween στην Πλατεία Νερού - Το καλό νίκησε ξανά
13.07.26 , 12:00 Sporty Chic: Η τάση στα μαγιό που ήρθε για να μείνει
13.07.26 , 11:51 Oι βουτιές στη θάλασσα με τα παιδιά της και το τατουάζ κοχύλι!
13.07.26 , 11:44 Μαρούσι: Aπόπειρα βιασμού 14χρονης σε τουαλέτες εμπορικού κέντρου
13.07.26 , 11:34 Μήλος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες
13.07.26 , 11:28 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η συνάντησή τους με τον Εβάν Φουρνιέ
13.07.26 , 11:21 Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου
13.07.26 , 11:00 «12 Δυνατοί (12 Strong)»: Δείτε την ταινία online έως και τις 19/7
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Μπάγια Αντωνοπούλου: Μαμά για πρώτη φορά - Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι!
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους
Μαρούσι: Aπόπειρα βιασμού 14χρονης σε τουαλέτες εμπορικού κέντρου
Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα
Marfin: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Κουφονήσια: Εμφανίστηκε πλωτή καντίνα στην παραλία Ιταλίδα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 20χρονος στο Άργος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς.
  • Δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί και το κατηγορητήριο αναμένεται να αλλάξει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η βαλλιστική και ιατροδικαστική εξέταση θα προσδιορίσουν ποιο όπλο προκάλεσε τον θάνατο και πόσα πυρά προήλθαν από κάθε αστυνομικό.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι η Αστυνομία πρέπει να προστατεύει τη ζωή και όχι να σκοτώνει.
  • Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε την Κυριακή στα σοβαρά τραύματά του, μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς. Για τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, το κατηγορητήριο αναμένεται να μεταβληθεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Άργος - Ντοκουμέντο Star: Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου

Οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι δεν στόχευσαν τον νεαρό και ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά, επειδή δεν σταμάτησε στο σήμα τους για έλεγχο. Η Δικαιοσύνη, ωστόσο, δε δέχθηκε τους ισχυρισμούς τους κατά τις απολογίες τους, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή κράτησή τους.

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική εξέταση για τον θάνατο του 20χρονου

Τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να προσδιορίσουν κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ποιο όπλο έριξε τη σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο και πόσα πυρά προήλθαν από κάθε υπηρεσιακό όπλο.

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί

Συγκεκριμένα, η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το όπλο από το οποίο προήλθε η μοιραία σφαίρα και για τον αριθμό των πυρών που έριξε κάθε αστυνομικός. Τα ευρήματά της θεωρούνται καθοριστικά, καθώς μπορούν να αποσαφηνίσουν ποιος από τους δύο κατηγορούμενους τραυμάτισε τον 20χρονο και πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός κατά την καταδίωξη.

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης εξέτασης. 

Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει, όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε, ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους. Ποιος τελικά είναι αυτός που τραυμάτισε τον άνθρωπο αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός, αν δικαιολογούνταν – άλλωστε, ξαναλέω, η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιο τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο», είπε.

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να καταγράψει με ακρίβεια τα τραύματα του 20χρονου, την πορεία της σφαίρας που τον χτύπησε και τα στοιχεία που συνδέονται με τον θάνατό του. Τα πορίσματα αυτά, σε συνδυασμό με τη βαλλιστική έκθεση, θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την ευθύνη των δύο αστυνομικών.

Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου οι αστυνομικοί φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ανθρώπου που καταδίωκαν, καθώς το ΙΧ που οδηγούσε δεν ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του 20χρονου, αλλά σε συγγενικό του πρόσωπο.

Χρυσοχοΐδης: «Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους όχι να σκοτώνει παιδιά»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. 

Άργος: «Ο γιος μου έχει αυτισμό - Δε σταμάτησε γιατί φοβάται την αστυνομία»

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους όχι να σκοτώνει παιδιά» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε:

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

«Εδώ δεν λειτούργησαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού».

«Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων, καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις με κίνδυνο τη ζωή τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα αυτό που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατ' αυτή την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος», κατέληξε.

Άργος:  Η μοιραία σφαίρα και τα 21 πυρά στην καταδίωξη στο Άργος

Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα για να σταματήσει για έλεγχο ο 20χρονος, ο οποίος όμως δεν υπάκουσε και ακολούθησε καταδίωξη. 

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Κατά την καταδίωξη του οχήματος που οδηγούσε, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές. Μία σφαίρα χτύπησε τον νεαρό στο κεφάλι. Ο 20χρονος, ο οποίος ανήκε στο φάσμα του αυτισμού, νοσηλεύτηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και κατόπιν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς κατέληξε την Κυριακή. 

Η έρευνα των Αρχών εστιάζει στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση των υπηρεσιακών όπλων. Κεντρικό ερώτημα είναι εάν υπήρχε λόγος που να δικαιολογεί τα πυρά, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι δεν είχε προκύψει απειλή για τους αστυνομικούς.

«Αρνούμαστε τον ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε ούτε καν να τον τραυματίσουμε. Ήταν η κακιά στιγμή. Είμαστε μετανιωμένοι», φέρονται να υποστήριξαν οι αστυνομικοί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΟΣ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
20ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κουφονήσια: Πλωτή Καντίνα Στην Ιταλίδα
Ελλαδα
Κουφονήσια: Εμφανίστηκε πλωτή καντίνα στην παραλία Ιταλίδα
Καστοριά: Σε Κρίσιμη Κατάσταση 4χρονο Που Έπεσε Σε Πισίνα
Ελλαδα
Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα
Μαρούσι: Aπόπειρα Βιασμού 14χρονης Σε Εμπορικό Κέντρο
Ελλαδα
Μαρούσι: Aπόπειρα βιασμού 14χρονης σε τουαλέτες εμπορικού κέντρου
Μήλος
Ελλαδα
Μήλος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες
Καιρός: Άνοδος Της Θερμοκρασίας Με 39άρια Και Μπόρες
Ελλαδα
Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας με 39άρια και μπόρες
Κρήτη: Ταξίδεψε Από Τη Γερμανία Για Να Δείρει Την Πρώην Του
Ελλαδα
Κρήτη: Μποξέρ ταξίδεψε από τη Γερμανία για να ξυλοκοπήσει την πρώην του
Marfin: Συνελήφθη Στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη
Ελλαδα
Marfin: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη
Υπό Έλεγχο Η Φωτιά Στο Μπάντμιντον
Ελλαδα
Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 12/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top