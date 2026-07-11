Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος -Ηχητικό ντοκουμέντο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (11/7/'26)

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο αστυνομικοί οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου / Eurokinissi

Οι δύο αστυνομικοί οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου και μετά τις πολύωρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, υποστήριξαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», φέρεται να ισχυρίστηκαν.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή όχι, αναμένονται από τη βαλλιστική εξέταση, που θα δείξει αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό.

Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό

Στο μεταξύ, ηχητικό ντοκουμέντο που έρχεται στο «φως» από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, σοκάρει. Σε αυτό ακούγονται αστυνομικοί, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου, να λένε: «Ήρεμα - Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».