Marfin: Πώς έγιναν οι συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Πληροφορίες για το πώς προχώρησαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Marfin, μετέδωσε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Να δικαστούν και να φυλακιστούν ζητούν οργισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων, την ώρα που σε Λιόσια και Κυψέλη, τις περιοχές όπου ζούσαν οι αντιεξουσιαστές, κανείς δε γνωρίζει τίποτα.

Μετά από 16 χρόνια και δύο μήνες, συνέβη το ανέλπιστο, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Συνελήφθησαν δύο άντρες για τον φονικό εμπρησμό στην τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Παράλληλα, την πρόθεση της να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Αγγλία τα επόμενα 48ωρα και να καταθέσει στις αρχές εξέφρασε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin και εις βάρος της οποίας έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι ο άνδρας με τα αρχικά Σ.Κ., 42 ετών, που μένει στα Άνω Λιόσια. Επίσης, ο Α.Ε., επίσης 42 ετών, κάτοικος Κυψέλης, ενώ η γυναίκα είναι η Α.Ε., 46 ετών, που ζει τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία.

Η είδηση συγκλονίζει τους ανθρώπους που πάλεψαν με τις φλόγες και βγήκαν ζωντανοί δίπλα στους δολοφονημένους συναδέλφους τους. Αυτούς που παρακαλούσαν τους εμπρηστές να μην τους κάψουν, αλλά δεν εισακούστηκαν. Η γυναίκα σύμβολο, η Μαρία Καραγιάννη, που έμεινε στη μνήμη όλων από τις προσπάθειες που έκανε στο μπαλκόνι της τράπεζας ζητώντας βοήθεια εκείνη τη μαύρη μέρα, ξεσπά μιλώντας στο Star και την Άννα Σταματιάδου.

«Είμαι πολύ ταραγμένη. Έχω τρέμουλο αυτή τη στιγμή. Αν πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι, επανέρχεται όλο το μακελειό. Είναι και θυμός, είναι και φόβος, είναι και απόγνωση, είναι και απελπισία. Τόσα χρόνια η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα. Και μακάρι να μην είναι μόνο φήμη και να είναι οι πραγματικοί δράστες. Οι αρμόδιοι της Αστυνομίας να μη μας βουλεύουν για μία ακόμα φορά, γιατί το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Επιτέλους να βρεθούν. Δεν θέλω να είναι ελεύθεροι και να ζουν τη ζωούλα τους. Αυτοί που κάνουν εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται».

Marfin: Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν οι δύο συλληφθέντες

Στις γειτονιές των δύο αντρών που έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας και φέρονται να είναι αυτοί που έβαλαν φωτιά στο κτίριο, εγκλωβίζοντας τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους μία έγκυο, η αστυνομία λειτούργησε αστραπιαία.

Στα Άνω Λιόσια, στήθηκε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν από πολύ νωρίς τη μονοκατοικία και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή έκαναν την επέμβαση.

Ο έτερος συλληφθείς, έμενε για χρόνια σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.

Στα σπίτια των νεκρών της Marfin, συγγενείς ζητούν να πέσει βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης. Στα σπίτια των τραυματιών εκείνης της ημέρας, επιστρέφουν οι μνήμες, οι στιγμές που θεωρούσαν ότι θα πεθάνουν από τους δολοφόνους, όπως λένε, που ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν, ρίχνοντας μολότοφ μέσα στην τράπεζα.

«Για τους τρεις ανθρώπους δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα να τους σώσουμε, γιατί τρέχαμε σαν τρελοί... Εκείνη την ώρα, από την αγωνία δε σκέφτεσαι ψύχραιμα... Σου φεύγει το μυαλό... Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι είναι να ζεις την επιθανάτια πιθανότητα. Λες πόσες ανάσες; Δεν έχω άλλες ανάσες. Κόλλησε ο λαιμός. Δεν βλέπω απέναντι, κλαίνε τα μάτια μου. Αυτά δε σβήνουν. Πέρασαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ακούω το συναγερμό του κτιρίου όταν κάνουν άσκηση και τρελαίνομαι. Έχει αλλάξει η ζωή μου», λέει η Μαρία Καραγιάννη.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη των δραστών από ένα ανώνυμο mail που πήγε στα γραφεία του ελληνικού FBI. Από κει και πέρα, φωτογραφίες, διευθύνσεις και μαρτυρίες οδήγησαν στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά στη Marfin.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει τις ενέργειες που έκανε για να βρει τους υπαίτιους της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin και πώς έφτασε στην ταυτοποίησή τους. Δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία την Παρασκευή (10.07.2026) για την εμπλοκή τους στην εμπρηστική επίθεση, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και μια γυναίκα που ζει πλέον στην Αγγλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, χθες Παρασκευή 10 Ιούλιου 2026, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο -2- ημεδαποί, για την εμπλοκή τους στην εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μία εγκυμονούσα.

Ειδικότερα, κατά το αρχικό στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων δραστών, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η υπόθεση διερευνήθηκε εκ νέου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Εισαγγελίας, συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε το σχετικό προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί η ανωτέρω δικογραφία από το αρχείο αγνώστων δραστών και να παραγγελθεί η διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, αμφότεροι ηλικίας 42 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν, ενώ για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και μία γυναίκα, που αναζητείται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 05/05/2010, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ομάδες ατόμων συμμετείχαν σε επεισόδια με ρίψεις μολότοφ, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις κατά οχημάτων και καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός του ανωτέρω τραπεζικού υποκαταστήματος προκλήθηκε από μέλη μίας ομάδας, η οποία κινήθηκε στο σώμα της πορείας, αρχικά χωρισμένη σε δύο υποομάδες.

Πιο αναλυτικά, οι δύο υποομάδες συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το υποκατάστημα της τράπεζας και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα προξένησαν την πυρκαγιά (εμπρησμό) στο εσωτερικό της τράπεζας, θραύοντας τον υαλοπίνακα της πόρτας και ρίπτοντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποτέλεσμα της εμπρηστικής αυτής επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των -3- εργαζομένων της τράπεζας.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα, και σε άλλες επιθέσεις σε βάρος οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων.

Όπως προέκυψε η ομάδα είχε εσωτερική κατανομή ρόλων. Ειδικότερα, ορισμένα άτομα ανέλαβαν τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση του υαλοπίνακα και τη ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων και υγρών, ενώ τα λοιπά μέλη είχαν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία, προετοιμασία, εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης και στη γενικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των φυσικών αυτουργών του εμπρησμού.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά, αυτοψιακά και εργαστηριακά ευρήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η πυρκαγιά στο τραπεζικό υποκατάστημα προκλήθηκε από τη ρίψη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών τύπου μολότοφ.

Επίσης, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ως προανακριτικό υλικό, μεταξύ άλλων, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και φωτογραφίες που εξήχθησαν από ψηφιακό πειστήριο, το οποίο είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων εργαστηριακών και συγκριτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μεθοδολογίες ψηφιακής ανάλυσης. Μέσω αυτών, επετεύχθη η αποκατάσταση και ανάκτηση χαμηλού επιπέδου δεδομένων από ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής βίντεο του τραπεζικού καταστήματος, οδηγώντας στον επακριβή προσδιορισμό και συγχρονισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος της εμπρηστικής επίθεσης.

Παράλληλα, με την εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων, βελτιώθηκε, όπου ήταν τεχνικά εφικτό, η ευκρίνεια του προϋπάρχοντος παλαιότερου οπτικού υλικού, το οποίο επανεξετάσθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με τη χρονολογική αλληλουχία των καταγεγραμμένων καρέ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η τεκμηριωμένη συσχέτιση μορφολογικών και λοιπών χαρακτηριστικών των κατηγορούμενων καθώς και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων, βάσει εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση αποδεικτικό υλικό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptops, USB sticks, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα κ.α.), ενώ στην οικία που διέμενε ο ένας απ’ τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκε και κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους -18,6- γραμμαρίων. Για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, απ’ τους οποίους ο ένας έχει απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»