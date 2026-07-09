Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η Ανθή Βούλγαρη, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη θλίψη της μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποκάλυψε πως έχασε ξαφνικά το αγαπημένο της άλογο, τον Dream, έναν πιστό σύντροφο που δεν ήταν απλώς ο συναθλητής της, αλλά ένα πραγματικό μέλος της οικογένειάς της.

Όπως έκανε γνωστό, ο Dream «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από κολικό, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην ίδια.

Με λόγια που «ραγίζουν» καρδιές, η Ανθή Βούλγαρη περιέγραψε τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε αναπτύξει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Dream ήταν το πρώτο της άλογο, η συντροφιά της στις όμορφες αλλά και στις δύσκολες στιγμές, το καταφύγιό της, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μέσα από τις κοινές τους στιγμές, έμαθε όπως εξομολογήθηκε την αξία της υπομονής, της επιμονής και της προσπάθειας, ενώ οι καθημερινές τους βόλτες αποτελούσαν για εκείνη πολύτιμες αναμνήσεις.

Στην ανάρτησή της, η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τον πόνο της για την ξαφνική απώλεια, στέλνοντας παράλληλα ένα συγκινητικό μήνυμα για την αξία του να ζούμε κάθε στιγμή με τους ανθρώπους και τα πλάσματα που αγαπάμε.

«Σήμερα έχασα τον φίλο μου, τον συναθλητή μου, την ομάδα μου, το όνειρο των παιδικών μου χρόνων, το πρώτο μου άλογο! Τον Dream! Έφυγε ξαφνικά, από κολικό! Χθες τέτοια ώρα του έλεγα καληνύχτα με ένα φιλί και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε.. Σπαράζει η ψυχή μου. Ο Dream ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Το καταφύγιό μου στις δύσκολες μέρες μου. Υπέροχος χαρακτήρας, κούκλος και φωνακλάς.. Μου έμαθε τι πάει να πει προσπάθεια, υπομονή, θέληση. Τσακωνόμασταν, αγαπιόμασταν, προσπαθούσαμε μαζί και λατρεύαμε τις απογευματινές βόλτες. Με άφησες νωρίς.. Θα σε αγαπώ για πάντα! Πέτα ψηλά αστέρι μου.. Θα μου λείπεις πολύ! Θα σε αγαπώ για πάντα. ❤️❤️❤️

Να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Να την απολαμβάνετε! Σημασία έχουν οι διαδρομές…», έγραψε η Ανθή Βούλγαρη.