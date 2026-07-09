Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή

Προσαγωγή ενός υπόπτου - «Πρωτοφανής εγκληματική ενέργεια»

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Πρώτη Δημοσίευση: 09.07.26, 07:43

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στην Α΄Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου νοσοκομείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ μια 90χρονη ασθενής υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

«Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε, και τρόμαξε.  Δεν ξέρω, τώρα αυτά θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο, μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί, και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα», είπε ο υπουργός.

Οι ζημιές που υπέστη ο θάλαμος, όπου ξεκίνησε η φωτιά στο Σισμανόγλειο

Οι ζημιές που υπέστη ο θάλαμος, όπου ξεκίνησε η φωτιά στο Σισμανόγλειο

Έκανε, μάλιστα, λόγο για «προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ανακριτική διαδικασία πώς, τι και με ποιον τρόπο συνέβη».

Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε γρήγορα, τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου λειτούργησαν αμέσως, ενώ άμεση ήταν και η επέμβαση της Πυροσβεστικής που βοήθησε στην εκκένωση της κλινικής, αλλά και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

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Σισμανόγλειο: Μια προσαγωγή υπόπτου

Ένα άτομο έχει προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, ως ύποπτο για την πρόκληση της φωτιάς στο Σισμανόγλειο.

Πρόκειται για έναν 74χρονο ασθενή που νοσηλευόταν στο δωμάτιο, όπου ξέσπασε η φωτιά. Ο άνδρας φέρεται να κάπνιζε στον χώρο, παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει.

Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, φέρεται να φόρεσε τα ρούχα του και να αποχώρησε από το νοσοκομείο. Αργότερα εντοπίστηκε και προσήχθη από την οικία του.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Σύμφωνα με τον υπουργο Υγείας, Α. Γεωργιάδης η παθολογική κλινική υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή

Σύμφωνα με τον υπουργο Υγείας, Α. Γεωργιάδης η παθολογική κλινική υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ασθενείς αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι ανησυχητική. 

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Φωτιά Σισμανόγλειο: «Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά"»

Σύμφωνα με ασθενή που μίλησε στην ΕΡΤ, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή

«Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε.

Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή

Σύμφωνα με την ίδια, πολύ γρήγορα ο διάδρομος γέμισε πυκνούς καπνούς. 

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«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Εγκαταλείψαμε άρον - άρον τα δωμάτιά μας, δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», συνέχισε η ασθενής.

Σύμφωνα με τον υπουργο Υγείας, Α. Γεωργιάδης η παθολογική κλινική υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή

Ο θάλαμος όπου ξεκίνησε η φωτιά στο Σισμανόγλειο

Οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες, η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. 

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«Δε μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Σύμφωνα με όσα είπε η ασθενής, το δωμάτιο στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά ήταν το «10», στο οποίο νοσηλεύονταν τρία άτομα. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. 

«Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.

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