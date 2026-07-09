Αλλάζει ο καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού

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Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. 

Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Α-ΒΑ Αιγαίο οι βοριάδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φθάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Παρασκευή, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου και το Σαββατοκύριακο (11-12/7), αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να φτάνουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν από νωρίς σήμερα την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στην ανατολική Στερεά.

Μάλιστα στην κεντρική Μακεδονία, τα φαινόμενα, τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν να είναι έντονα, ενώ σταδιακά από το βράδυ θα αρχίσουν να εξασθενούν. 

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. 

Στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν:

  • Στους 30℃ – 32℃ στα νησιά και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά,
  • στους 32℃ – 34℃ στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί στα δυτικά, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Μακεδονία, Θράκη

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20℃ έως 32℃ και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33℃.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21℃ έως 34 ℃.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21℃ έως 33℃.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22℃ έως 30℃ και στην Κρήτη έως 32℃.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23℃ έως 32℃ και τοπικά στα νότια έως 33℃.

Αττική

Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς, κυρίως στα βόρεια, μικρής διάρκειας καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23℃ έως 33℃.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22℃ έως 32℃.

Πρόγνωση για αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30℃ με 33℃ και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33℃ με 35℃.

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