Η Μαρίνα Ασλάνογλου «άνοιξε» την καρδιά της στη νέα της συνέντευξη μιλώντας για το το διαζύγιό της από τον δικηγόρο Δημοσθένη Πέππα, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 8χρονο πλέον Κωνσταντίνο.

Στη συνέντευξή της η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε την αλλαγή που έφερε ο χωρισμός στη ζωή της, τόσο σε σχέση με την ίδια, όσο και σε σχέση με τον γιο της. Παράλληλα, αποκάλυψε τις αρχές που προσπαθεί να περάσει στο παιδί της, αλλά και τι την γαληνεύει στην καθημερινότητά της.

«Φυσικά και ήταν σοκαριστική η αλλαγή με το διαζύγιο, καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχε μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ» είπε στο περιοδικό Hello η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Aκόμα, τόνισε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον χωρισμό των γονιών του: «Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο. Δεν το περνάς μόνο εσύ. Πλέον, επειδή έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια, έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη συνθήκη. Με πετυχαίνετε σε μια φάση στην οποία είμαι καλά. Με βοήθησε να διαχειρίζομαι το συναίσθημά μου. Είμαι πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Επίσης, να αξιολογώ την κάθε κατάσταση και να μην παίρνω τα πάντα βαριά μέσα μου. Καθημερινά λέω: “Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά! Έχουμε την υγεία μας, την οικογένεια μας και τους φίλους μας».