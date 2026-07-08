Μαρίνα Ασλάνογλου: «Το διαζύγιο ήταν μια σοκαριστική αλλαγή στη ζωή μου»

«Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.07.26 , 23:39 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Το διαζύγιο ήταν μια σοκαριστική αλλαγή στη ζωή μου»
08.07.26 , 23:00 First Dates: Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου: «Θα δώσουμε φιλάκι;»
08.07.26 , 22:33 Πασίγνωστη τραγουδίστρια: «Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το τραγούδι»
08.07.26 , 22:28 ΚΥ Σπάτων: Ρομά Απείλησαν Γιατρούς Και Νοσηλεύτρια
08.07.26 , 22:03 Cash or Trash: Το αντικείμενο που έφερε στη Ρογδάκη συγκίνηση
08.07.26 , 22:02 Υποκλοπές: Η ΝΔ απέρριψε την κλήση Δημητριάδη και Ντίλιαν στη Βουλή
08.07.26 , 21:59 Νταού Πεντέλης: Καθίζηση Και Υποχώρηση Δρόμου
08.07.26 , 21:50 Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
08.07.26 , 21:36 Τραμπ: Δεν έχω πάρει οριστικές αποφάσεις για την πώληση F- 35 στην Τουρκία
08.07.26 , 21:15 Ο Χατζηβασιλείου έβαλε στη θέση του τον Νταβούτογλου για την Κύπρο
08.07.26 , 21:12 Λάρισα: Συμπλοκή Με Τραυματισμό 16χρονου Από Μαχαίρι
08.07.26 , 20:54 GMTM: Η 19χρονη Μαρία που δούλευε σε λαϊκή συγκίνησε τους κριτές
08.07.26 , 20:52 Ελεύθερος με όρους ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για τη δολοφονία ομογενή
08.07.26 , 20:37 Αργυρός - Νίκα: Η κόρη τους έγινε ενός μήνα! Η τρυφερή ανάρτηση
08.07.26 , 20:26 Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Δέσποινα Καμπούρη: Διακοπές μετά την αποχώρησή της από το Πρωινό
Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε για το σοκαριστικό διαζύγιο της από τον Δημοσθένη Πέππα, με τον οποίο έχει έναν 8χρονο γιο.
  • Ανέφερε ότι προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες για το παιδί της, τονίζοντας ότι παραμένουν οικογένεια.
  • Εξήγησε ότι ο χωρισμός είναι δύσκολος και για το παιδί, καθώς και για την ίδια.
  • Μετά από τρία χρόνια, δηλώνει ότι έχει προχωρήσει και είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
  • Τόνισε τη σημασία της υγείας και των σχέσεων με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου «άνοιξε» την καρδιά της στη νέα της συνέντευξη μιλώντας για το το διαζύγιό της από τον δικηγόρο Δημοσθένη Πέππα, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 8χρονο πλέον Κωνσταντίνο.

Στη συνέντευξή της η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε την αλλαγή που έφερε ο χωρισμός στη ζωή της, τόσο σε σχέση με την ίδια, όσο και σε σχέση με τον γιο της. Παράλληλα, αποκάλυψε τις αρχές που προσπαθεί να περάσει στο παιδί της, αλλά και τι την γαληνεύει στην καθημερινότητά της.

«Φυσικά και ήταν σοκαριστική η αλλαγή με το διαζύγιο, καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχε μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ» είπε στο περιοδικό Hello η Μαρίνα Ασλάνογλου.

 

 

Aκόμα, τόνισε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον χωρισμό των γονιών του: «Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο. Δεν το περνάς μόνο εσύ. Πλέον, επειδή έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια, έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη συνθήκη. Με πετυχαίνετε σε μια φάση στην οποία είμαι καλά. Με βοήθησε να διαχειρίζομαι το συναίσθημά μου. Είμαι πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Επίσης, να αξιολογώ την κάθε κατάσταση και να μην παίρνω τα πάντα βαριά μέσα μου. Καθημερινά λέω: “Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά! Έχουμε την υγεία μας, την οικογένεια μας και τους φίλους μας».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγουδίστρια: «Δεν Είχα Σκεφτεί Να Ασχοληθώ Με Το Τραγούδι»
Celebrities & Gossip Νεα
Πασίγνωστη τραγουδίστρια: «Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το τραγούδι»
Λάτσιου: Αυτό Είναι Το Κορυφαίο Πανεπιστήμιο Που Θα Φοιτήσει
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Αργυρός - Νίκα: Η Κόρη Τους Έγινε Ενός Μήνα!
Celebrities & Gossip Νεα
Αργυρός - Νίκα: Η κόρη τους έγινε ενός μήνα! Η τρυφερή ανάρτηση
Ελληνίδου σε Αλεξάνδρου: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις»
Celebrities & Gossip Νεα
Ελληνίδου σε Αλεξάνδρου: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις»
Koκκίνου- Παπαδημητρίου- Καμπούρη Σε Κοινό Event
Celebrities & Gossip Νεα
Koκκίνου- Παπαδημητρίου- Καμπούρη: Γιόρτασαν με sunset cocktail
Δανάη Λιβιεράτου: Ποζάρει Σαν Top Model & «Κόβει» Την Ανάσα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Λιβιεράτου: Ποζάρει σαν top model και «κόβει» την ανάσα
Καμπούρη: Διακοπές μετά την αποχώρησή της από το Πρωινό
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Καμπούρη: Διακοπές μετά την αποχώρησή της από το Πρωινό
Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα στην παραλία
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα στην παραλία
Οδύσσεια: Oι λαμπερές εμφανίσεις στην παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο
Celebrities & Gossip Νεα
Παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια - Oι λαμπερές red carpet εμφανίσεις
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top