Παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια - Oι λαμπερές red carpet εμφανίσεις

Το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν

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Οδύσσεια: Εικόνες από την παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο/ ΑΡ video

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 6 Ιουλίου, με θετικές κριτικές.
  • Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν.
  • Η ταινία γυρίστηκε σε εντυπωσιακές τοποθεσίες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισλανδία, με προϋπολογισμό άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας πρωτοποριακή κινηματογραφική εμπειρία.
  • Η «Οδύσσεια» θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές της χρονιάς και της καριέρας του Νόλαν.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν από την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Oδύσσεια: Στην Πύλο o Matt Damon για τα γυρίσματα της ταινίας

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους απέσπασε ιδιαίτερα θετικές πρώτες αντιδράσεις, με τους κριτικούς να κάνουν λόγο για ακόμη ένα φιλόδοξο και τεχνικά εντυπωσιακό έργο του βραβευμένου με Όσκαρ δημιουργού.

Οι πρωταγωνιστές της Οδύσσειας στην επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο/  Scott A Garfitt/Invision/AP

Οι πρωταγωνιστές της Οδύσσειας στην επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο/ photo Scott A Garfitt/Invision/AP

Το κόκκινο χαλί στο Odeon Leicester Square γέμισε λάμψη, καθώς το «παρών» έδωσαν ο Κρίστοφερ Νόλαν και οι πρωταγωνιστές της ταινίας: ο Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, η εγκυμονούσα Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, η Ζεντάγια ως Αθηνά, η Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, η Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη της Τροίας και πολλοί ακόμη.

O Kρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του Έμα Τόμας/  Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

O Kρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του Έμα Τόμας/  Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Oδύσσεια: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η Zεντάγια επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του fashion icon, επιλέγοντας να φορέσει δύο διαφορετικά σύνολα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Η Ζεντάγια με δημιουργία που θύμιζε μαρμάρινο άγαλμα (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η Ζεντάγια με δημιουργία που θύμιζε μαρμάρινο άγαλμα (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η πρώτη δημιουργία είχε γλυπτό λευκό κορσέ που θύμιζε μαρμάρινο άγαλμα και κεντημένη φούστα που έσβηνε σε ασημί χρώμα. Στη συνέχεια, φόρεσε μια εντυπωσιακή haute couture δημιουργία με αναφορές στην αρχαιοελληνική αισθητική, η οποία συγκαταλέχθηκε στις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Η Ζεντάγια με τη δεύτερη δημιουργία που φόρεσε στην πρεμιέρα της Οδύσσειας (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η Ζεντάγια με τη δεύτερη δημιουργία που φόρεσε στην πρεμιέρα της Οδύσσειας (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, μαγνήτισε τα βλέμματα με μία αέρινη, κομψή δημιουργία που αναδείκνυε διακριτικά τη φουσκωμένη της κοιλιά, αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια για τη διαχρονική της κομψότητα.

Η εγκυμονούσα Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της Οδύσσειας/  Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η εγκυμονούσα Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της Οδύσσειας/  Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα υψηλής ραπτικής, συνδυάζοντας δυναμισμό και κομψότητα, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο εντυπωσίασε με μια λαμπερή δημιουργία σε μίνιμαλ γραμμή, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Σαρλίζ Θερόν (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Σαρλίζ Θερόν (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Σαρλίζ Θερόν (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Σαρλίζ Θερόν (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Από την πλευρά των ανδρών, ο Ματ Ντέιμον και ο Τομ Χόλαντ προτίμησαν κλασικά σκούρα κοστούμια, δίνοντας έμφαση στη διαχρονική κομψότητα, ενώ δεν έλειψαν οι κοινές φωτογραφίες όλου του καστ με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Τομ Χόλαντ- Αν Χάθαγουεϊ- Ματ Ντέιμον / Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Τομ Χόλαντ- Αν Χάθαγουεϊ- Ματ Ντέιμον / Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Οδύσσεια: Η μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή της καριέρας του Νόλαν

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Πρόκειται για τη 13η μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη και την πιο φιλόδοξη παραγωγή της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες του κόσμου. Η παραγωγή ταξίδεψε στην Ελλάδα –με βασικά γυρίσματα στη Μεσσηνία και την Κορινθία–, αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας, του Μαρόκου, της Σκωτίας και της Ισλανδίας, αξιοποιώντας φυσικά τοπία που παραπέμπουν στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.

Ο Matt Damon στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της «Οδύσσειας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τεχνικό κομμάτι της παραγωγής, καθώς η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τις νέας γενιάς κάμερες IMAX, προσφέροντας εικόνα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης και μια πρωτόγνωρη κινηματογραφική εμπειρία.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία της Universal Pictures και ήδη θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

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ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
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