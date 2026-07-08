Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά δυστυχώς και με έναν μεγάλο κίνδυνο: τις δασικές πυρκαγιές. Κάθε χρόνο, χιλιάδες στρέμματα πράσινου γίνονται στάχτη, με τις περισσότερες φωτιές να ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια. Η κλιματική κρίση κάνει τα καλοκαίρια πιο ζεστά και ξηρά, γεγονός που ευνοεί την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη και η γνώση των οδηγιών εκκένωσης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα.
Μήνυμα 112: Tι είναι και πώς να κινηθείς σε περίπτωση φωτιάς
Πώς να αποτρέψουμε μια δασική πυρκαγιά
Η προστασία των δασών είναι ευθύνη όλων μας. Μικρές καθημερινές πράξεις μπορούν να αποτρέψουν μια τεράστια καταστροφή. Οι βασικοί κανόνες πρόληψης για τους θερινούς μήνες περιλαμβάνουν:
- Όχι φωτιά στην ύπαιθρο: Δεν καίμε ποτέ ξερά χόρτα, κλαδιά ή σκουπίδια.
- Προσοχή στα τσιγάρα: Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα στο περιβάλλον.
- Αποφυγή εργασιών με σπινθήρες: Αποφεύγουμε τη χρήση εργαλείων που βγάζουν σπινθήρες (όπως τροχοί ή οξυγονοκολλήσεις) σε εξωτερικούς χώρους.
- Όχι υπαίθριες ψησταριές: Δεν ανάβουμε μπάρμπεκιου στα δάση ή κοντά σε ξερά χόρτα.
- Μαζεύουμε τα σκουπίδια: Δεν αφήνουμε απορρίμματα στο δάσος, καθώς γυάλινα μπουκάλια μπορούν να λειτουργήσουν ως μεγεθυντικός φακός και να ανάψουν φωτιά.
- Αν το σπίτι μας βρίσκεται κοντά σε δασική έκταση, καθαρίζουμε έγκαιρα την αυλή μας από πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και κλαδιά, δημιουργώντας μια ασφαλή αντιπυρική ζώνη.
Τι πρέπει να κάνετε αν δείτε καπνό ή φωτιά
Η γρήγορη αντίδραση είναι το κλειδί για να προλάβουμε τα χειρότερα. Μόλις αντιληφθείτε καπνό ή εστία φωτιάς:
- Καλέστε αμέσως το 199 (Πυροσβεστικό Σώμα) ή το 112 (Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης).
- Δώστε καθαρές πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία, την κατεύθυνση της φωτιάς και το είδος της βλάστησης που καίγεται.
- Μην κλείσετε το τηλέφωνο αν δεν δώσετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.
Οδηγίες εκκένωσης: Πώς να αντιδράσετε σωστά
Αν η φωτιά πλησιάζει και κριθεί απαραίτητο να εγκαταλείψετε την περιοχή, η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας. Ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δώσουν οι αρχές: Μην αυτοσχεδιάζετε. Αν λάβετε μήνυμα από το 112 ή οδηγία από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, εκκενώστε αμέσως προς την κατεύθυνση που σας υποδεικνύουν.
- Προετοιμασία σπιτιού: Αν υπάρχει χρόνος, κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, κατεβάστε τις τέντες και απομακρύνετε εύφλεκτα υλικά από τους εξωτερικούς χώρους.
- Ασφαλής μετακίνηση: Μπείτε στο αυτοκίνητο, ανάψτε τα φώτα πορείας και οδηγήστε προσεκτικά. Αν ο καπνός είναι πυκνός, κλείστε τα παράθυρα και θέστε τον κλιματισμό σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.
- Κατάλληλα ρούχα: Φορέστε ρούχα από βαμβακερό ύφασμα, μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια για να προστατευτείτε από τη θερμότητα.
Η φύση και οι ανθρώπινες ζωές προστατεύονται όταν είμαστε ενημερωμένοι. Η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία σώζουν ζωές.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.