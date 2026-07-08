Δασικές πυρκαγιές: Τα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες εκκένωσης

Τι να κάνετε σε περίπτωση φωτιάς

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ (αρχείου)
Δασικές Πυρκαγιές – Προετοιμάσου | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική / Πολιτική Προστασία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα προκαλούνται κυρίως από ανθρώπινη αμέλεια και η κλιματική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση.
  • Βασικοί κανόνες πρόληψης περιλαμβάνουν: αποφυγή φωτιάς στην ύπαιθρο, προσοχή στα τσιγάρα και απομάκρυνση απορριμμάτων από τα δάση.
  • Σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς, καλέστε αμέσως το 199 ή το 112 και δώστε λεπτομερείς πληροφορίες.
  • Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες εκκένωσης από τις αρχές και προετοιμάστε το σπίτι σας αν έχετε χρόνο.
  • Φορέστε κατάλληλα ρούχα και οδηγήστε προσεκτικά αν χρειαστεί να εγκαταλείψετε την περιοχή.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά δυστυχώς και με έναν μεγάλο κίνδυνο: τις δασικές πυρκαγιές. Κάθε χρόνο, χιλιάδες στρέμματα πράσινου γίνονται στάχτη, με τις περισσότερες φωτιές να ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια. Η κλιματική κρίση κάνει τα καλοκαίρια πιο ζεστά και ξηρά, γεγονός που ευνοεί την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη και η γνώση των οδηγιών εκκένωσης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα.

Μήνυμα 112: Tι είναι και πώς να κινηθείς σε περίπτωση φωτιάς

Πώς να αποτρέψουμε μια δασική πυρκαγιά

Η προστασία των δασών είναι ευθύνη όλων μας. Μικρές καθημερινές πράξεις μπορούν να αποτρέψουν μια τεράστια καταστροφή. Οι βασικοί κανόνες πρόληψης για τους θερινούς μήνες περιλαμβάνουν:

  • Όχι φωτιά στην ύπαιθρο: Δεν καίμε ποτέ ξερά χόρτα, κλαδιά ή σκουπίδια.
  • Προσοχή στα τσιγάρα: Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα στο περιβάλλον.
  • Αποφυγή εργασιών με σπινθήρες: Αποφεύγουμε τη χρήση εργαλείων που βγάζουν σπινθήρες (όπως τροχοί ή οξυγονοκολλήσεις) σε εξωτερικούς χώρους.
  • Όχι υπαίθριες ψησταριές: Δεν ανάβουμε μπάρμπεκιου στα δάση ή κοντά σε ξερά χόρτα.
  • Μαζεύουμε τα σκουπίδια: Δεν αφήνουμε απορρίμματα στο δάσος, καθώς γυάλινα μπουκάλια μπορούν να λειτουργήσουν ως μεγεθυντικός φακός και να ανάψουν φωτιά.
  • Αν το σπίτι μας βρίσκεται κοντά σε δασική έκταση, καθαρίζουμε έγκαιρα την αυλή μας από πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και κλαδιά, δημιουργώντας μια ασφαλή αντιπυρική ζώνη.

Τι πρέπει να κάνετε αν δείτε καπνό ή φωτιά

Η γρήγορη αντίδραση είναι το κλειδί για να προλάβουμε τα χειρότερα. Μόλις αντιληφθείτε καπνό ή εστία φωτιάς:

  • Καλέστε αμέσως το 199 (Πυροσβεστικό Σώμα) ή το 112 (Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης).
  • Δώστε καθαρές πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία, την κατεύθυνση της φωτιάς και το είδος της βλάστησης που καίγεται.
  • Μην κλείσετε το τηλέφωνο αν δεν δώσετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Οδηγίες εκκένωσης: Πώς να αντιδράσετε σωστά

Αν η φωτιά πλησιάζει και κριθεί απαραίτητο να εγκαταλείψετε την περιοχή, η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας. Ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δώσουν οι αρχές: Μην αυτοσχεδιάζετε. Αν λάβετε μήνυμα από το 112 ή οδηγία από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, εκκενώστε αμέσως προς την κατεύθυνση που σας υποδεικνύουν.
  • Προετοιμασία σπιτιού: Αν υπάρχει χρόνος, κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, κατεβάστε τις τέντες και απομακρύνετε εύφλεκτα υλικά από τους εξωτερικούς χώρους.
  • Ασφαλής μετακίνηση: Μπείτε στο αυτοκίνητο, ανάψτε τα φώτα πορείας και οδηγήστε προσεκτικά. Αν ο καπνός είναι πυκνός, κλείστε τα παράθυρα και θέστε τον κλιματισμό σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.
  • Κατάλληλα ρούχα: Φορέστε ρούχα από βαμβακερό ύφασμα, μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια για να προστατευτείτε από τη θερμότητα.

Η φύση και οι ανθρώπινες ζωές προστατεύονται όταν είμαστε ενημερωμένοι. Η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία σώζουν ζωές.

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