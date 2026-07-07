Μήνυμα 112: Tι είναι και πώς να κινηθείς σε περίπτωση φωτιάς

«Ασπίδα» προστασίας στο κινητό σου

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
112 - Εισερχόμενο σκέλος: Προσβάσιμη καμπάνια Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 112 είναι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, διαθέσιμος 24/7 για επείγουσες καταστάσεις.
  • Σε περίπτωση φωτιάς, καλέστε άμεσα το 199 ή το 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση.
  • Προετοιμάστε το σπίτι σας κλείνοντας παροχές και κλείνοντας πόρτες και παράθυρα αν η φωτιά πλησιάζει.
  • Εκκενώστε μόνο αν λάβετε οδηγία από τις αρχές και ακολουθήστε τις υποδείξεις τους.
  • Αν εγκλωβιστείτε, παραμείνετε στο σπίτι και φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένες πετσέτες.

Σίγουρα έχεις ακούσει αυτόν τον χαρακτηριστικό, διαπεραστικό ήχο που σε τρομάζει συνήθως κατά τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Το 112 είναι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, ένας ψηφιακός «φύλακας άγγελος» που λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το 112 έχει διπλή ταυτότητα: από τη μία, εσύ μπορείς να το καλέσεις δωρεάν για οποιαδήποτε επείγουσα ανάγκη (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Λιμενικό). Από την άλλη, σε ειδοποιεί εκείνο με μήνυμα σε περίπτωση που στην περιοχή που βρίσκεσαι εξελίσσεται μια σοβαρή απειλή, όπως μια δασική πυρκαγιά.Το καλύτερο; Λειτουργεί 24/7, ακόμη κι αν το κινητό σου δεν έχει κάρτα SIM, ακόμη κι αν είσαι σε σημείο χωρίς σήμα από τη δική σου εταιρεία, καθώς «δανείζεται» δίκτυο από οποιονδήποτε διαθέσιμο πάροχο στην περιοχή.

112 από την Πολιτική Προστασία

112 για φωτιά:  Τι να κάνεις σε περίπτωση φωτιάς - Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Αν χτυπήσει το 112 ή αν αντιληφθείς καπνό και φλόγες κοντά σου, ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Η Πολιτική Προστασία είναι ξεκάθαρη και οι οδηγίες της σώζουν ζωές. Ακολούθησε αυτά τα βήματα με τη σωστή σειρά:

  1. Κάλεσε αμέσως το 199 ή το 112: Μέσα σε δευτερόλεπτα.Δώσε σαφείς πληροφορίες: Πού ακριβώς είσαι; Τι καίγεται (δέντρα, σπίτι, ξερά χόρτα); Προς τα πού κατευθύνεται η φωτιά; Μην υποθέσεις ποτέ ότι «κάποιος άλλος θα το έχει πάρει».
  2. Προετοίμασε το σπίτι (αν η φωτιά πλησιάζει): Αν έχεις λίγο χρόνο, κλείσε όλες τις παροχές (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ρεύμα). Μάζεψε αμέσως τις τέντες και κλείσε ερμητικά πόρτες και παράθυρα για να μην μπει καύτρα στο εσωτερικό. Άναψε τα εξωτερικά φώτα για να είναι ορατό το σπίτι μέσα από τους καπνούς.
  3. Εκκένωσε ΜΟΝΟ αν πάρεις οδηγία: Η πιο κρίσιμη απόφαση. Αν το 112 ή οι αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική) σου πουν να εκκενώσεις, φύγε αμέσως. Μην καθυστερείς για να μαζέψεις αντικείμενα αξίας. Ακολούθησε πιστά τα δρομολόγια που σου υποδεικνύουν και μην πάρεις δικούς σου, άγνωστους δρόμους.
  4. Αν εγκλωβιστείς, θωρακίσου: Σενάριο έσχατης ανάγκης. Αν η διαφυγή είναι αδύνατη, μείνε στο σπίτι. Φράξε τις χαραμάδες με βρεγμένες πετσέτες για να κρατήσεις έξω τον καπνό. Συγκεντρωθείτε όλοι στο πιο ασφαλές δωμάτιο (αντίθετα από την πλευρά της φωτιάς) και περίμενε τους πυροσβέστες.

Το ήξερες; Όταν καλείς το 112, οι ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές μπορούν να εντοπίσουν αυτόματα τη γεωγραφική σου θέση μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ακόμα κι αν εσύ έχεις χαθεί και δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι!

Η κλιματική κρίση είναι εδώ, αλλά η γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα μας. Όταν το κινητό σου χτυπήσει, μην προσπεράσεις το μήνυμα. Διάβασε το, διατήρησε την ψυχραιμία σου και ακολούθησε τις οδηγίες. 

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