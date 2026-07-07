Το καλοκαίρι το styling γίνεται πιο ελεύθερο, πιο ανάλαφρο και σίγουρα πιο δημιουργικό. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και τα layers αποφεύγονται μιας και θέλουμε να φοράμε λιγότερα, προκύπτει πάντα το ίδιο ερώτημα: «τι να φορέσω σήμερα;». Η απάντηση, όμως, είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.

Αν είσαι από τις γυναίκες που προτιμούν να φορούν μια “στολή”, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα looks που στις εκφράζουν περισσότερο όπως ένα φόρεμα, ένα λινό σετ, ένα απλό T-shirt με σορτς, το μυστικό είναι να χτίσεις άπειρους διαφορετικούς συνδυασμούς μέσα από τα σωστά αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ αυτό το καλοκαίρι δεν λειτουργούν απλώς συμπληρωματικά, αντίθετα προσδιορίζουν το styling.Αυτά είναι που κάνουν όλη τη διαφορά σε κάθε εμφάνιση, την αναβαθμίζουν και προσδίδουν χαρακτήρα χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Ψάθινη Ταάντα

Η ψάθινη τσάντα επιστρέφει πιο καθαρή και διαχρονική από ποτέ. Από τα oversized σχέδια μέχρι τις πιο διακριτικές εκδοχές, γίνεται το απόλυτο summer essential που συνδυάζει πρακτικότητα με κομψότητα και αναβαθμίζει τόσο τις urban όσο και τις resort εμφανίσεις, προσθέτοντας αμέσως μια αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας που λειτουργεί εξίσου καλά στην πόλη και στις διακοπές.

Φουτουριστικά γυαλιά ηλίου

Με wraparound σιλουέτα που αγκαλιάζει το πρόσωπο και χαρίζει μια δυναμική, σχεδόν κινηματογραφική ενέργεια, αυτά τα γυαλιά συνδυάζουν το αθλητικό design με τη fashion-forward αισθητική και προσθέτουν χαρακτήρα στις καλολκαιρινές εμφανίσεις.

Δείτε όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινά αξεσουάρ στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου