Ράντου: Ξέχασε την επέτειο γάμου με τον Παπακωνσταντίνου – Η επική ατάκα

Η ανάρτηση που έκανε το διαδίκτυο να γελάσει

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Η έκπληξη γενεθλίων της Ράντου στον Παπακωνσταντίνου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου αποκάλυψε ότι ξέχασε την 32η επέτειο γάμου της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
  • Η ηθοποιός ενημερώθηκε από φίλη της για την επέτειο και μοιράστηκε χιουμοριστική ανάρτηση στα social media.
  • Ο διάλογος με τον σύζυγό της περιλάμβανε αυτοσαρκασμό και χιούμορ, αποδεικνύοντας την αγάπη τους.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με ευχές από τους διαδικτυακούς τους φίλους.
  • Η Ράντου και ο Παπακωνσταντίνου είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Με τον δικό της μοναδικό τρόπο, η Ελένη Ράντου έκανε τους διαδικτυακούς της φίλους να χαμογελάσουν, αποκαλύπτοντας ότι... ξέχασε την επέτειο γάμου της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου για τα γενέθλιά του

Ελένη Ράντου - Βασίλης Παπακωνσταντινου

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μια απολαυστική ανάρτηση στα social media, εξηγώντας πως ενημερώθηκε από φίλη της ότι συμπληρώνουν 32 χρόνια γάμου, καθώς –όπως παραδέχτηκε με αυτοσαρκασμό– η μνήμη της την πρόδωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε με χιούμορ τον διάλογο που είχε με τον σύζυγό της μόλις εκείνος ξύπνησε.

«Το πρωί πληροφορήθηκα από τη φίλη μου την Αγγελική, γιατί η μνήμη μου έμενα με απατά, ότι σήμερα κλείνουμε 32 χρόνια γάμου!!!

Σκουντάω το Βασίλη, του λέω ξύπνα σήμερα έχουμε επέτειο 32 χρόνων. Πάω να πέσω απ’ το μπαλκόνι… κι εκείνος μου λέει, περίμενέ με, έρχομαι να πέσουμε μαζί!

Αυτό θα πει 32 χρόνια μαζί!»

Ράντου: Ξέχασε την επέτειο γάμου με τον Παπακωνσταντίνου – Η επική ατάκα

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να τους εύχονται «χρόνια πολλά» και να σχολιάζουν πως το χιούμορ και η αγάπη τους παραμένουν αναλλοίωτα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας.

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ενώ σπάνια μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεχώρισε, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους μια αυθεντική και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή.

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ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
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BΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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