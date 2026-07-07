Με τον δικό της μοναδικό τρόπο, η Ελένη Ράντου έκανε τους διαδικτυακούς της φίλους να χαμογελάσουν, αποκαλύπτοντας ότι... ξέχασε την επέτειο γάμου της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μια απολαυστική ανάρτηση στα social media, εξηγώντας πως ενημερώθηκε από φίλη της ότι συμπληρώνουν 32 χρόνια γάμου, καθώς –όπως παραδέχτηκε με αυτοσαρκασμό– η μνήμη της την πρόδωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε με χιούμορ τον διάλογο που είχε με τον σύζυγό της μόλις εκείνος ξύπνησε.

«Το πρωί πληροφορήθηκα από τη φίλη μου την Αγγελική, γιατί η μνήμη μου έμενα με απατά, ότι σήμερα κλείνουμε 32 χρόνια γάμου!!!

Σκουντάω το Βασίλη, του λέω ξύπνα σήμερα έχουμε επέτειο 32 χρόνων. Πάω να πέσω απ’ το μπαλκόνι… κι εκείνος μου λέει, περίμενέ με, έρχομαι να πέσουμε μαζί!

Αυτό θα πει 32 χρόνια μαζί!»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να τους εύχονται «χρόνια πολλά» και να σχολιάζουν πως το χιούμορ και η αγάπη τους παραμένουν αναλλοίωτα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας.

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ενώ σπάνια μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεχώρισε, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους μια αυθεντική και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή.