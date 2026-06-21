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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων το βράδυ της 20ής Ιουνίου, με την Ελένη Ράντου να του κάνει έκπληξη μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ανεβαίνοντας στη σκηνή με τούρτα την ώρα που ερμήνευε το Να κοιμηθούμε αγκαλιά.

Στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων βρέθηκαν χιλιάδες θαυμαστές του τραγουδιστή για τη συναυλία του. Η βραδιά είχε και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τα 76α γενέθλιά του κι εξελίχθηκε σε γιορτή με τη συμμετοχή του κοινού.

Η Ελένη Ράντου... δοκίμασε από την τούρτα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Η έκπληξη της Ελένης Ράντου

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Ράντου εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή κρατώντας την τούρτα γενεθλίων του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Η κίνηση αιφνιδίασε ευχάριστα τον ερμηνευτή και προκάλεσε θερμή αντίδραση από τους θεατές, που ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, επευφημίες κι ευχές.

Η στιγμή εκτυλίχθηκε ενώ ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδούσε το Να κοιμηθούμε αγκαλιά, με τη συναυλία να αποκτάει ακόμη πιο προσωπικό και γιορτινό τόνο.

Λίγο αργότερα, η Ελένη Ράντου δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή στο προφίλ της στο Facebook. Στην ανάρτησή της έγραψε: «Χρόνια σου Πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική να σε χαιρόμαστε κι εμείς».

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου

Η πορεία και η οικογένεια

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συνεχίζει την πολυετή πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή, γεμίζοντας μεγάλους συναυλιακούς χώρους και διατηρώντας στενό δεσμό με το κοινό του. Με την Ελένη Ράντου είναι παντρεμένοι από το 1994 κι έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Νικολέττα, η οποία σήμερα είναι 30 ετών.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κι η Ελένη Ράντου με την κόρη τους, Νικολέττα /Φωτογραφία NDP Photo Agency