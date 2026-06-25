Μιλώντας στο vidcast FACES με την Εύη Φραγκάκη, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τη ζωή, την τέχνη, τις επιλογές και τη σχέση του με τη δημοσιότητα, περιγράφοντας με ωμό τρόπο πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί η πορεία του.

Ο γνωστός ηθοποιός, με παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, στάθηκε στη διαδρομή του και στη σύνδεσή του με τη δουλειά του. Όπως είπε: «Από τα 25 μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει να ζω από το θέατρο και την τέχνη μου».

Στην ίδια συζήτηση ξεκαθάρισε πως η εικόνα που σχηματίζει το κοινό από τους ρόλους του δεν ταυτίζεται με τον ίδιο. «Δεν είμαι αυτός που βλέπουν στους ρόλους», δήλωσε.

Οι δύσκολες εμπειρίες

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε και στις καθοριστικές εμπειρίες της ζωής του, τονίζοντας ότι η τέχνη αποτέλεσε διέξοδο. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θα μπορούσα να είμαι ή σε φυλακή ή σε ιδρύματα ή νεκρός».

Μιλώντας για τη στάση ζωής και τη σημασία της δοκιμασίας, είπε επίσης, «Οι άνθρωποι από τη στιγμή που αποφεύγουν να πονέσουν, δεν μπορούν να έχουν ενσυναίσθηση».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη δημοσιογράφο, Εύη Φραγκάκη

Η δημοσιότητα και η οικογένεια

Ο ηθοποιός σχολίασε και τη δημόσια έκθεση, σημειώνοντας ότι: «Η δημοσιότητα είναι αναγκαίο κακό, ένα κομμάτι ανελευθερίας».

Αναφερόμενος στον γιο του, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε: «Έχω εμπιστοσύνη στον γιο μου, έχει αποδοχή από εμένα, αγάπη και του έχω εμπιστοσύνη που την έχει κερδίσει. Δεν έχω φόβο γι’ αυτό το παιδί. Έχω φόβο για την κοινωνία και αυτούς που συναναστρέφεται».

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Βασίλη Μπισμπίκη στην Εύη Φραγκάκη