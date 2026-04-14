Μπισμπίκης: Φωτογραφίζει τη Δέσποινα ξαπλωμένη με μαγιό στην παραλία

Τις γιορτινές μέρες στην Κρήτη πέρασαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, περνώντας λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς πριν επιστρέψουν και πάλι στην απαιτητική τους καθημερινότητα.

Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή/φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια, επισκέπτεται συχνά το νησί καθώς χτίζει το δικό του σπίτι στο Γεράνι Ρεθύμνου.

Ο ηθοποιός τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τις δημοφιλείς σειρές “Τα Μυστικά της Εδέμ”, “Σασμός”, “Άγριες Μέλισσες” φωτογράφιζε τη Δέσποινα του με μαγιό ξαπλωμένη και όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε βλέποντας τη φωτογραφία εκείνη έλαμπε από ευτυχία.

Η τραγουδίστρια χαλαρώνει χωρίς να έχει στο πρόσωπό της ίχνος μακιγιάζ.

Και η Δέσποινα Βανδή όμως μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή τους αλλά και βίντεο που τη δείχνει να απολαμβάνει φρούτα.

O Bασίλης Μπισμπίκης σε συνέντευξη που είχε δώσει παλαιότερα στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά είχε εξομολογηθεί τη μεγάλη αγάπη του για την Κρήτη: «Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το καταφύγιό μου, η ψυχή μου ανήκει εδώ. Νιώθω σαν να έχω γεννηθεί εδώ. Οπότε, για εμένα είναι μεγάλη ευτυχία κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτόν τον τοπίο. Ήθελα να έχω μια φωλιά εδώ, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι. Θα προσπαθούσα να κάνω και θέατρο στην Κρήτη, με μία ομάδα και ανθρώπους, που θα μπορούσαμε να κάνουμε περιοδείες, να αναβιώσουμε το παλιό μπουλούκι, να κάνουμε παραστάσεις σε χωριά. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο φλογερός έρωτας της Δέσποινας και του Βασίλη

Το ζευγάρι πριν από πέντε χρόνια είχε συναντηθεί στα Σπατά για επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχαν και οι δύο. Η τραγουδίστρια τότε με το Just The Two Of Us και ο ηθοποιός για ένα σήριαλ που έπαιζε όμως η ουσιαστική γνωριμία έγινε στην εξοχική κατοικία του Λάκη Λαζόπουλου πριν πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ηθοποιός διεκδίκησε την τραγουδίστρια και οι δυο τους δημιούργησαν μία όμορφη σχέσης αγάπης και σεβασμού. Η ίδια μάλιστα σε συνεντεύξεις της έχει αναφέρει πως ο Βασίλης «γέμισε την άδεια ψυχή της»

«Στα 50 μου αποφάσισα να γεμίσω την άδεια μου ψυχή. Δεν σου λέω ότι ήταν άδεια, αλλά αποφάσισα να γεμίσω όλα τα κομμάτια της ψυχής μου που ήταν αδειανά. Η ζωή μου με τα δυο μου παιδιά γέμισε σε βαθμό τεράστιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει στη ζωή μου. Βλέπω τις διακοπές που στερήθηκα, τον ελεύθερο χρόνο, τον ύπνο και όλα αυτά, γιατί δεν ήθελα να ασχολείται κανένας με τα παιδιά μου και ήμουν μονίμως μια μαμά από πάνω…

Τώρα που το βλέπω αυτό το πράγμα, βλέπω δυο παιδιά που είναι υπέροχα πλάσματα, με αξίες, με ευγένεια, με χαρά. Για εμένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Από εκεί και πέρα εγώ η ίδια ήθελα ως Δέσποινα να κάνω για τον εαυτό μου πράγματα και να γεμίσω άλλα κομμάτια της ψυχής μου. Το πήρα απόφαση και είπα μου είναι γνώριμο αυτό που συμβαίνει, δεν θα αλλάξει κάτι. Το άγνωστο εκεί έξω είναι πολύ τρομακτικό, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και τι διάρκεια θα έχει.

Όταν ερωτεύτηκα τον Βασίλη και αποφάσισα να αλλάξω στη ζωή μου…Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικά πλάσματα και ένας έρωτας έρχεται στη ζωή –μην το προσδιορίσω με φύλα- όταν σίγουρα δεν είναι καλά στην προσωπική της ζωή. Σε εκείνη τη φάση της ζωής μου, γνωρίζοντας τον Βασίλη, τον ερωτευόμουν και ήταν ένας άνθρωπος που με έκανε και χαμογελούσα και φώτιζε το μέσα μου, το έξω, αποφάσισα να κλείσω έναν κύκλο ζωής. Δεν ήξερα αν αυτός ο νέος κύκλος ζωής που άνοιγα, που θα με οδηγούσε. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα στα 50 να πάρει μια τέτοια απόφαση…Ήξερα πως για να μου συμβεί κάτι τέτοιο είχε κλείσει πολύ καιρό πριν ένας κύκλος» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4».

Η τραγουδίστρια στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Ντέμη Νικολαΐδη με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μελίνα και τον Γιώργο.



