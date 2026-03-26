Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη

Στο Βερολίνο βρίσκονται η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Το ταξίδι τους στο εξωτερικό αφορά, αυτή τη φορά, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον ηθοποιό, αφού τιμήθηκε με ένα ξεχωριστό βραβείο.

Ο ηθοποιός έλαβε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του «Greek Film Festival in Berlin 2026» για την Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία, για τον ρόλο του στην αφηγηματική ταινία «Σπασμένη Φλέβα».

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τον σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Οικονομίδη και την ηθοποιό Σοφία Κουνιά που παίζει, επίσης, στην ταινία, έξω από τον κινηματογράφο Babylon, όπου διεξάγεται το φεστιβάλ. «Περήφανη για εσένα», είχε γράψει στο Instagram η τραδουδίστρια για τον αγαπημένο της πριν λίγες ημέρες.

Γιάννης Οικονομίδης- Σοφία Κουνιά- Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ instagram

Το «The Greek Film Festival in Berlin» διεξάγεται για 11η χρονιά φέτος από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου. Προσανατολισμένη στην προώθηση και προβολή πρωτοεμφανιζόμενων κινηματογραφιστών και κινηματογραφιστριών από την Ελλάδα στη Γερμανία, η 11η διοργάνωση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πολύπλευρο και επίκαιρο, με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η νέα κινηματογραφική παραγωγή της χώρας.

Τριάντα μία συνολικά ταινίες – μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους και ειδικές προβολές – εκ των οποίων 7 διεθνείς, 16 γερμανικές πρεμιέρες και 4 πρεμιέρες Βερολίνου, θα απλωθούν στις πέντε ημέρες της διοργάνωσης.