Pirelli: Οι δυο φωτογράφοι του ημερολογίου 2027

Η Pirelli ανακοινώνει ότι το Ημερολόγιο του 2027 θα έχει στο επίκεντρό του την Ινδία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Cal, θα παρουσιάσει το έργο δύο διαφορετικών φωτογράφων: του διακεκριμένου Νορβηγού φωτογράφου Sølve Sundsbø και του Ινδού δασκάλου της φωτογραφίας Raghu Rai. Η πρόσφατη απώλεια του κ. Rai προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, καθώς και στην οικογένειά του. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο κ. Rai αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη του πρότζεκτ μέσα από μια πρωτότυπη σειρά φωτογραφιών, που αντικατοπτρίζουν την καταγωγή του και το προσωπικό του όραμα για την Ινδία στο Ημερολόγιο.

Η Pirelli και η οικογένεια Rai είναι αποφασισμένες να ολοκληρώσουν το μέρος του Ημερολογίου που δημιούργησε ο κ. Rai. Η κόρη του, Avani Rai, η ίδια διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος, έχει την τιμή να αναλάβει την υλοποίηση των προθέσεων του πατέρα της για τη συγκεκριμένη σειρά.

Παράλληλα, η Pirelli είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που προσκαλεί ξανά τον Sølve Sundsbø, ο οποίος φωτογράφισε το Call 2026, ώστε να προσφέρει μια δεύτερη οπτική στο Ημερολόγιο του 2027. Η ευαισθησία και η καινοτόμος αισθητική του έργου του Sundsbø, σε συνδυασμό με τη βαθιά προσωπική εμπειρία της κ. Rai στον τόπο της και τη στενή γνώση του έργου του πατέρα της, θα προσφέρουν δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες πάνω σε αυτήν την εξαιρετική χώρα.

«Είναι μεγάλη τιμή να προσκληθώ ξανά να συμβάλω στο Ημερολόγιο Pirelli. Χαίρομαι πολύ που το κάνω δίπλα στην Avani Rai και αποτίοντας φόρο τιμής στην κληρονομιά του πατέρα της. Είναι μια καθοριστική ευκαιρία να εξερευνήσουμε την Ινδία. Και οι δύο θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τιμήσουμε τη χώρα και τη μνήμη του κ. Rai μέσα από αυτή τη συνεργασία.»