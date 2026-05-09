Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες για τον χανταϊό στη χώρα μας

Στα Κανάρια Νησιά ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Πρώτη Δημοσίευση: 09.05.26, 16:34
Έντονη ανησυχία επικρατεί στα Κανάρια Νησιά μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, με τις υγειονομικές αρχές να προχωρούν αύριο στη διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών. Στην περιοχή έχει μεταβεί ήδη ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει τη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, μέχρι χθες είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά οκτώ κρούσματα χανταϊού, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν καταλήξει.

Η δημοσιογράφος, μεταφέροντας τις εκτιμήσεις κορυφαίων Ελλήνων λοιμωξιολόγων, σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας, καθώς ο χανταϊός μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και απαιτείται ιδιαίτερα στενή σωματική επαφή για να υπάρξει μετάδοση.

Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ο ιός σε όσους νοσήσουν, κυρίως στους πνεύμονες και στους νεφρούς.

Όπως επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι, η συγκεκριμένη κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «συρροή κρουσμάτων» και όχι ως επιδημία ή πανδημία. Μάλιστα, για να θεωρηθεί ότι η υγειονομική απειλή έχει λήξει, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς να καταγραφεί νέο περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της Τενερίφης εμφανίζονται ιδιαίτερα θορυβημένοι, καθώς οι μνήμες από την πανδημία του κορωνοϊού παραμένουν έντονες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκφράζουν φόβους για πιθανή διασπορά του ιού και για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπουν στο κρουαζιερόπλοιο να δέσει στο λιμάνι.

