Ποια τραγουδίστρια έκανε τατουάζ τις ζωγραφιές των παιδιών της;

Έδειξε τις ζωγραφιές στους διαδικτυακούς της φίλους

H εμφάνιση της Rihanna στο κόκκινο χαλί
  • Η Rihanna έκανε τατουάζ τις ζωγραφιές των τριών παιδιών της στο πόδι της.
  • Ο tattoo artist Κιθ Σκοτ «Bang Bang» ΜακΚέρντι ανέλαβε την εκτέλεση του σχεδίου.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη διαδικασία μέσω Instagram, χρησιμοποιώντας καθρέφτη.
  • Η Rihanna έχει δηλώσει την αδυναμία της στα παιδιά της σε προηγούμενες συνεντεύξεις.
  • Τα παιδιά της μεγαλώνουν και η Rihanna εκφράζει τη χαρά της για την εξέλιξή τους.

Ένα πρωτότυπο τατουάζ έκανε η Rihanna και είπε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Rihanna/ φωτογραφία από apimages

H τραγουδίστρια αποτύπωσε στο πόδι της τις ζωγραφιές των τριών παιδιών της: του RZA, της Riot είναι της  Rocki.

 

 

Η 38χρονη τραγουδίστρια, έδειξε στον tattoo artist Κιθ Σκοτ «Bang Bang» ΜακΚέρντι τι είχαν σχεδιάσει και εκείνος έκανε το σχέδιο.

Η Ριάνα όταν τράβηξε το βίντεο για να το στείλει στους διαδικτυακούς της φίλους, έβαλε έναν καθρέφτη μπροστά έτσι ώστε να φαίνεται την ώρα που της κάνουν το τατουάζ.

Η ίδια τράβηξε και δύο φωτογραφίες με τα σχέδια. Η Ριάνα που εχει ερμηνεύσει τραγούδια όπως το “Diamonds”, “If It’s Lovin’ That You Want”, “Umbrella”, “Bitch Better Have My Money”, “Love on the Brain” και άλλες πολλές έχει αδυναμία και στα τρία της παιδιά όπως η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της.

«Τα μωρά είναι υπέροχα. Μεγαλώνουν όλα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Οι γιοι μου... Θεέ μου... Τα πρόσωπά τους αλλάζουν. Οι λαιμοί τους μακραίνουν. Το λατρεύω».

