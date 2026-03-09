Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς

Σφαίρα διαπέρασε τον τοίχο της βίλας

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε σχετικό ρεπορτάζ από το FOX 11 LA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναίκα συνελήφθη για πυροβολισμούς κατά του σπιτιού της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς.
  • Η Rihanna ήταν μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, αλλά δεν τραυματίστηκε.
  • Η ύποπτη πυροβόλησε περίπου 10 φορές από αυτοκίνητο, με μία σφαίρα να διαπερνά τοίχο.
  • Οι γείτονες ανησύχησαν από τον ήχο των πυροβολισμών, που ακούστηκε σε όλη τη γειτονιά.
  • Το σπίτι της Rihanna έχει στοχοποιηθεί ξανά στο παρελθόν, με διαρρήξεις το 2018.

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς πριν από λίγες ώρες, όταν μια γυναίκα άρχισε να πυροβολεί κατά του σπιτιού της Rihanna με την ποπ σταρ να βρίσκεται μέσα.

Rihanna: Έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, μία σφαίρα διαπέρασε τοίχο του πολυτελούς σπιτιού της, αλλά η τραγουδίστρια δεν τραυματίστηκε.

Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς

Οι αρχές δηλώνουν ότι η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις βρισκόταν στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών. Η ύποπτη συνελήφθη αργότερα στο κοντινό Sherman Oaks, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η γυναίκα πυροβόλησε περίπου 10 φορές μέσα από ένα αυτοκίνητο προς την ιδιοκτησία, με τουλάχιστον μία σφαίρα να διαπερνά τους τοίχους του σπιτιού. Η κατοικία είναι το μέρος όπου η Rihanna ζει με τον σύντροφό της, τον ράπερ A$AP Rocky, και τα τρία τους παιδιά.

Rihanna: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της - Το νέο hair look της

Οι γείτονες ανέφεραν ότι ο ήχος των πυροβολισμών αντήχησε σε όλη τη γειτονιά. «Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι μέσα στο σπίτι και να ακούς τις σφαίρες να χτυπούν», δήλωσε ο Keith England, ο οποίος μένει κοντά και άκουσε τους πυροβολισμούς.

Ο England είπε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν σε γρήγορη διαδοχή. «Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ - μάλλον 10 πυροβολισμοί», είπε.

Μια άλλη γειτόνισσα, η Isabel Thorne, δήλωσε ότι ο ήχος μεταφέρθηκε σε ολόκληρη την περιοχή. «Ήταν πολύ δυνατά και τα πάντα κάνουν αντίλαλο σε αυτή την κοιλάδα. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα», είπε η Thorne. «Ένας πυροβολισμός - δεν είναι κάτι που περιμένεις».

Ο England ανέφερε ότι το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη, δεδομένης της γειτονιάς. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν, αλήθεια; Με δεδομένη τη γειτονιά, συνήθως δεν περιμένεις επιθέσεις μέσα από αυτοκίνητο (drive-by shootings) σε ένα τέτοιο μέρος», είπε. «Αλλά πλέον συμβαίνουν παντού».

Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς

Η ιδιοκτησία έχει στοχοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Το 2018, βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε διαρρήκτες να εισβάλλουν στο σπίτι της εννέα φορές νικήτριας Grammy.

Ριάνα - ASAP Rocky: Οι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου γιου τους

Οι αρχές εργάζονται τώρα για να προσδιορίσουν γιατί στοχοποιήθηκε το σπίτι. Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα της υπόπτου. 

