Rihanna: Έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Rihanna είναι το Only Girl (In the World)

Στιγμές ευτυχίας ζει η Rihanna κι ο σύντροφός της, A$AP Rocky, αφού πριν λίγες ημέρες ήρθε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί.

Η Rihanna με τα δύο μεγαλύτερα παιδάκια της στην πρεμιέρα της ταινίας Smurfs στο Λος Άντζελες, το περασμένο καλοκαίρι /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η 37χρονη ποπ σταρ ανακοίνωσε ότι έγινε μητέρα για τρίτη φορά στις 13 Σεπτεμβρίου, με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η Ριάνα γέννησε κοριτσάκι και μάλιστα αποκάλυψε πως το όνομα της νεογέννητης είναι Rocki Irish Mayers. Παράλληλα ανέβασε μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, αλλά και ακόμη ένα στιγμιότυπο με ροζ γάντια του μποξ.

Η ανάρτηση της Rihanna

Θυμίζουμε ότι η Rihanna κι ο ράπερ A$AP Rocky είναι ζευγάρι από το 2021 κι έχουν αποκτήσει ήδη δύο παιδιά. Τον RZA που γεννήθηκε το 2022 και τον Riot που ήρθε στον κόσμο το 2023.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Met Gala, τον Μάιο του 2025.

Η Rihanna έκανε την... αποκάλυψη της τρίτης εγκυμοσύνης στο MET Gala του 2025 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η Rihanna, με πλήρες όνομα Robyn Rihanna Fenty έχει καταγωγή από τα Μπαρμπάντος κι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε το 2005, όταν ο Αμερικανός παραγωγός Evan Rogers την ανακάλυψε στα Μπαρμπάντος. Η Rihanna υπέγραψε συμβόλαιο με την Def Jam Recordings, μετά από ακρόαση που της εξασφάλισε ο Jay-Z, ο οποίος ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Το ντεμπούτο της άλμπουμ, Music of the Sun το 2005 γνώρισε επιτυχία, με το single Pon de Replay να γίνεται διεθνές hit. Ακολούθησε το A Girl Like Me, το οποίο περιείχε το πρώτο της τραγούδι που έφτασε στο #1 των charts του Billboard Hot 100, το SOS.

Δείτε το κλιπ του Umbrella

Το άλμπουμ Good Girl Gone Bad το 2007 σηματοδότησε μια μεγάλη στροφή στην καριέρα της. Με πιο «αντισυμβατικό» στιλ και ήχο, το άλμπουμ περιείχε το εμβληματικό Umbrella με τον Jay-Z, που της χάρισε το πρώτο της βραβείο Grammy.

Πέρα από τη μουσική, η Rihanna έχει χτίσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχειρηματική αυτοκρατορία, που την έχει καταστήσει δισεκατομμυριούχο. Με την υπογράφη της πουλάει προϊόντα ομορφιάς, ενώ έχει λανσάρει και τη δική της σειρά εσωρούχων.