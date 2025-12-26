Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα

Στην Ελλάδα για τις γιορτές επέστρεψε η 20χρονη Λάουρα Λάτσιου

26.12.25 , 14:59 Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια γλυκιά και οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε ο Άγγελος Λάτσιος με τους διαδικτυακούς του φίλους το βράδυ των Χριστουγέννων, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μαζί με την αδελφή του, Λάουρα Λάτσιου. Στιγμιότυπα που δείχνουν την όμορφη σχέση ανάμεσα στα αδέλφια και την αδυναμία που τρέφουν ο ένας για τον άλλο.

Άγγελος Λάτσιος: Η νέα φωτογραφία από το Ναυτικό

Ο μεγάλος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, που αυτή την περίοδο εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη και τη στήριξή του προς τις αδελφές του, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε κάθε κοινή τους στιγμή 

Η Λάουρα Λάτσιου, η οποία πλέον είναι 20 ετών, τα τελευταία χρόνια ζει και σπουδάζει στο Λονδίνο, ωστόσο επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα για τις γιορτές, θέλοντας να περάσει χρόνο με την οικογένεια και να γιορτάσει μαζί τους.

«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»

Η νεαρή κοπέλα διατηρεί χαμηλό προφίλ και δεν επιζητά καθόλου τη δημοσιότητα, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και η ίδια η μητέρα της σε παλαιότερη εκπομπή της. Η παρουσιάστρια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η Λάουρα δεν θέλει να υπάρχει το πρόσωπό της πουθενά, ανεξαιρέτως από το ότι είναι 18. Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Σας ζητώ συγγνώμη, για τη 18χρονη δεν αποφασίζω εγώ, είναι δική της επιλογή».

Άγγελο Λάτσιος: Η φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα

Άγγελο Λάτσιος: Η φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα

Αυτή η στάση εξηγεί τον λόγο για τον οποίο ο Άγγελος Λάτσιος φρόντισε στη φωτογραφία να κρύψει το πρόσωπο της αδελφής του. Παράλληλα, ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram παραμένει ιδιωτικός, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι κοντινοί της άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές της στιγμές.

Με αυτόν τον τρόπο, η 20χρονη Λάουρα καταφέρνει να προστατεύει την ιδιωτικότητά της και να διατηρεί τον έλεγχο της εικόνας της, ακόμα και μέσα σε μια οικογένεια που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

