Άγγελος Λάτσιος: Η νέα φωτογραφία από το Ναυτικό

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό

Στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του ναύτη Άγγελου Λάτσιου
Ο Άγγελος Λάτσιος, ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, περνά μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής του, καθώς υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο: Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό

Πριν από μία εβδομάδα, ο νεαρός ορκίστηκε επίσημα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

Η Ελένη Μενεγάκη, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, δημοσίευσε τότε ένα τρυφερό μήνυμα για τον γιο της, γράφοντας:

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου, σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε!».

Οι λέξεις της παρουσιάστριας αποτύπωσαν πλήρως το συναίσθημα και την περηφάνια της οικογένειας γι’ αυτή τη σημαντική στιγμή του Άγγελου, που πλέον έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ωστόσο, λίγες μέρες πριν την ορκωμοσία, ο Άγγελος Λάτσιος αντιμετώπισε μία απρόσμενη και σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα και παρέμεινε για τρεις ημέρες στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του και τους δύο γονείς του. Παρά την ταλαιπωρία, ο νεαρός ανάρρωσε και επέστρεψε κανονικά στις υποχρεώσεις του στο Ναυτικό.

Σήμερα, ο Άγγελος Λάτσιος ανέβασε δύο νέες φωτογραφίες από τη θητεία του, δείχνοντας στιγμές από την καθημερινότητά του στο Πολεμικό Ναυτικό. Στις εικόνες ποζάρει χαμογελαστός και περήφανος με τη στολή του, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σπεύδουν να του γράψουν σχόλια στήριξης και ενθουσιασμού.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
