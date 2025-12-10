Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube —που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00— η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχτηκαν τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Διονύση Ξενάκη, για μία ουσιαστική και εκτενή συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις προκλήσεις που φέρνει το 2025.

Γιώργος Κουβαράς - Διονύσης Ξενάκης - Μάρα Ζαχαρέα

Η εκπομπή ξεκίνησε με έναν απρόσμενο και άκρως διασκεδαστικό τρόπο: ένα χιουμοριστικό AI βίντεο που εμφάνιζε τη Μάρα Ζαχαρέα, από την εποχή που ήταν ρεπόρτερ στο MEGA, να «προβλέπει» το μέλλον — και συγκεκριμένα τα όσα θα συζητούσαν σήμερα με τον καθηγητή. Το deepfake, που προβλήθηκε αποκλειστικά στους «Συμφοιτητές», προκάλεσε γέλιο και ταυτόχρονα ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί πλέον το AI να δημιουργήσει ρεαλιστικό οπτικοακουστικό υλικό.

Όπως είπε στην εκπομπή ο Διονύσης Ξενάκης τέτοιου είδους τεχνολογικά «πειράγματα» είναι πλέον υπόθεση… δευτερολέπτων.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κουβαράς τόνισε και την επικινδυνότητα του ΑΙ. Συγκεκριμένα αποκάλυψε ότι έχει πέσει τρεις φορές θύμα ψηφιακής απάτης με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξήγησε, σε τρεις διαφορετικές εκπομπές του στην ΕΡΤ, κακόβουλοι χρήστες δημιούργησαν ψεύτικα βίντεο και ηχητικά που τον εμφάνιζαν μαζί με τους καλεσμένους του Αλέξη Παπαχελά, Ανδρέα Λοβέρδο και Στέφανο Κασσελάκη να διαφημίζουν τραπεζικά προϊόντα.

Κανένας από τους τρεις δεν είχε καμία εμπλοκή, φυσικά. Κι όμως, τα deepfakes κυκλοφόρησαν ευρέως, χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες, παρά την προσφυγή στο ηλεκτρονικό έγκλημα. «Δεν βρέθηκε ποτέ κανείς», είπε ο Γιώργος Κουβαράς, τονίζοντας την ανησυχητική διάσταση του φαινομένου.

Ο καθηγητής Διονύσης Ξενάκης εξήγησε αναλυτικά ότι σήμερα, με ελάχιστα τεχνικά μέσα —ακόμη και από ένα κινητό τηλέφωνο— μπορεί κάποιος να παράξει βίντεο με lip-syncing, voice cloning και πλήρη παραποίηση εικόνας. Το μόνο που χρειάζεται είναι μόλις 5 δευτερόλεπτα φωνής και μερικές δημόσια διαθέσιμες φωτογραφίες.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις διεθνείς επιπτώσεις των deepfakes. Ο καθηγητής ανέφερε δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα: υποψήφιος βουλευτής στις χώρες της Βαλτικής έχασε εκλογές εξαιτίας παραποιημένου βίντεο χρηματισμού, ενώ ακόμη και ο πρόεδρος της Αμερικής Τζο Μπάιντεν είχε πέσει «θύμα» ηχητικού deepfake που παρότρυνε τους ψηφοφόρους να μην προσέλθουν στις κάλπες.

Οι «Συμφοιτητές» έθιξαν και το κρίσιμο θέμα της προστασίας πολιτών και νέων ανθρώπων από απάτες τύπου vishing, spoofing και AI-chatting.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στον ρόλο των παιδιών και των νέων στα social media, αλλά και στην ανάγκη για αυστηρή εκπαίδευση και ενημέρωση. Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι πρέπει να μάθουμε σε όλους, μικρούς και μεγάλους, να αμφισβητούν όσα βλέπουν και να διασταυρώνουν πληροφορίες: από την πολιτική ενημέρωση μέχρι τα προσωπικά μηνύματα στο κινητό.

Ο Διονύσης Ξενάκης ανέφερε πρακτικές συμβουλές, όπως ο έλεγχος ταυτότητας μέσω δεύτερου καναλιού επικοινωνίας και η χρήση ερωτήσεων που μια μηχανή δεν μπορεί εύκολα να απαντήσει.

Παρά τους κινδύνους, ο καθηγητής στάθηκε και στα θετικά: η τεχνητή νοημοσύνη, είπε, «είναι μια ευκαιρία για έναν σύγχρονο ψηφιακό διαφωτισμό», δίνοντας σε όλους πρόσβαση σε εργαλεία δημιουργίας, μάθησης και καινοτομίας που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητα.

Και οι τρεις τους συμφώνησαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο απειλή αλλά και τεράστια ευκαιρία — αρκεί να γνωρίζουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε και πώς να προστατευόμαστε.