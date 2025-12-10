Κοζάνη: Πυροτεχνήματα έσπειραν τον τρόμο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

«Έβλεπα τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», λέει μάρτυρας στο Star

10.12.25 , 16:28 Κοζάνη: Πυροτεχνήματα έσπειραν τον τρόμο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή
STAR.GR
Ελλαδα
Σε «εμπόλεμη ζώνη» μετατράπηκε το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοζάνη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο

Πανικό προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοζάνη, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν χαμηλά, πάνω από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων.

Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Ξέρεις γιατί στολίζουμε;

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, προσπαθώντας να προστατευτεί, ενώ γονείς έσπευσαν να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους και να καλυφθούν κάτω από υπόστεγα για να αποφύγουν τη «βροχή» από σκάγια και θραύσματα.

Η ατμόσφαιρα, όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, θύμιζαν «εμπόλεμη ζώνη». Μητέρα που βρισκόταν στην πλατεία, μιλώντας στο Star, έκανε λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνες στιγμές, αναφέροντας πως οι σπίθες και τα θραύσματα έπεφταν επάνω στον κόσμο. «Ήμασταν σε απόσταση αναπνοής. Έβλεπα τον κόσμο να φεύγει πανικόβλητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κοζάνη

Πυροτεχνήματα Κοζάνη

Τα πυροτεχνήματα είχαν τοποθετηθεί στον πεζόδρομο που οδηγεί στην κεντρική πλατεία, όπου εκείνη την ώρα ο κόσμος παρακολουθούσε τη συναυλία του Sicario. Ωστόσο, προς το τέλος της ρίψης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του kozanimedia.gr, Παναγιώτη Πλιάτσιος, αρκετές βολές άρχισαν να εκτοξεύονται πλάγια, σκάζοντας δίπλα σε θεατές που βρίσκονταν τόσο στην πλατεία όσο και κοντά στη σκηνή.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο μέτωπο και έλαβε τις πρώτες βοήθειες σε κοντινό φαρμακείο.

Η Αστυνομία, σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα, σχηματίζει δικογραφία κατά παντός υπευθύνου για την επικίνδυνη ρίψη πυροτεχνημάτων δίπλα σε πλήθος πολιτών, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι ευθύνες της υπόθεσης.

 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

ΚΟΖΑΝΗ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
 |
ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
