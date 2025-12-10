Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Ξέρεις γιατί στολίζουμε;

Πότε πρωτοστολίστηκε χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
10.12.25 , 12:16 Χρουσαλά: Ποζάρει με sexy φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της
10.12.25 , 12:11 Ζάκυνθος: Σήμερα η κηδεία του 2χρονου Λίο
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οδοιπορικό στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, το χωριό των χριστουγεννιάτικων δέντρων / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από πολλές παραδόσεις, από τις πιο δημοφιλείς να είναι ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο και πρωταγωνιστεί. Η συγκεκριμένη εορταστική περίοδος αποτελεί μία πραγματική ευκαιρία για προσωπική έκφραση και δημιουργική διακόσμηση.

Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους

Την παραμονή ή ανήμερα των Χριστουγέννων, το δέντρο συνήθως λειτουργεί ως το επίκεντρο για την ανταλλαγή δώρων. Είτε είναι φυσικά είτε τεχνητά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι σχεδόν συνώνυμα με τη γιορτή σε πολλά μέρη του κόσμου. Πώς, όμως, τα δέντρα έγιναν μέρος των Χριστουγέννων;

 

 

Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Γιατί στολίζουμε

Τα δέντρα χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα σε διάφορες τελετές, καθώς και ως διακοσμητικό στοιχείο, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα όσον αφορά στην προέλευση του σύγχρονου χριστουγεννιάτικου δέντρου. Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται ότι προέρχεται από τη Γερμανία.

Η παράδοση λέει ότι το 723, ο Άγγλος ιεραπόστολος Άγιος Βονιφάτιος συνάντησε ειδωλολάτρες που ετοίμαζαν θυσία, αφιερωμένη στον θεό Θορ (Ντόναρ), σε μια βελανιδιά. Ο Βονιφάτιος πήρε ένα τσεκούρι και έκοψε το δέντρο και όταν δεν χτυπήθηκε από τον θεό τους, διακήρυξε στους έκπληκτους ειδωλολάτρες ότι ένα κοντινό αειθαλές δέντρο ήταν το «ιερό τους δέντρο». Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ένα έλατο φύτρωσε στη θέση της πεσμένης βελανιδιάς.

 

 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Παραδοσιακό vs μοντέρνο στιλ

Είτε αυτή η ιστορία είναι αληθινή είτε όχι, τα αειθαλή δέντρα έγιναν μέρος των χριστιανικών τελετών στη Γερμανία, ενώ κατά τον Μεσαίωνα άρχισαν να εμφανίζονται τα «δέντρα του παραδείσου». Τα συγκεκριμένα αειθαλή δέντρα, τα οποία συμβόλιζαν τον Κήπο της Εδέμ, ήταν διακοσμημένα με μήλα και διακοσμούσαν τα σπίτια στις 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή, την ημέρα της θρησκευτικής εορτής του Αδάμ και της Εύας. Με τον καιρό προστέθηκαν και άλλες διακοσμήσεις -για παράδειγμα, ο Γερμανός μοναχός Μαρτίνος Λούθηρος ήταν ο πρώτος που κρέμασε αναμμένα κεριά σε δέντρο τον 16ο αιώνα (τα οποία συμβόλιζαν το άστρο της Βηθλεέμ) και, κατ' αυτό τον τρόπο, τα δέντρα του παραδείσου «μεταμορφώθηκαν» σε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Έως τον 19ο αιώνα, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν πλέον καθιερωμένη παράδοση στη Γερμανία.

 

 

Καθώς οι Γερμανοί μετανάστευαν, μετέφεραν το έθιμο αυτό και σε άλλες χώρες, κυρίως στην Αγγλία. Εκεί, τη δεκαετία του 1790, η Σαρλότ, η γερμανίδα σύζυγος του βασιλιά Γεωργίου Γ', στόλιζε δέντρα για τη γιορτή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έθιμο έγινε δημοφιλές στους Βρετανούς από τον γερμανικής καταγωγής πρίγκιπα Αλβέρτο και τη σύζυγό του, βασίλισσα Βικτωρία της Βρετανίας. Το ζευγάρι έκανε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα αναπόσπαστο κομμάτι των εορτασμών, ενώ το 1848, η φωτογραφία της βασιλικής οικογένειας γύρω από το στολισμένο δέντρο δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα του Λονδίνου. 

Πώς να φτιάξεις στολίδια μόνος σου με φυσικά υλικά

 

 

Πότε στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα

Όσον αφορά στη χώρα μας, το έθιμο του στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου εισήχθη επί Βαυαροκρατίας, όταν τα Χριστούγεννα του 1834 ο Όθωνας στόλισε δέντρο στην οικία του στο Ναύπλιο, κάτι που συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια στο παλάτι των Αθηνών. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1843 στολίστηκε για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ελληνικό σπίτι και συγκεκριμένα στο αρχοντικό του Ναξιώτη Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου, γενικού Προξένου της Ρωσίας στην Αθήνα.

Το έθιμο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, άργησε να εξαπλωθεί στην χώρα μας. Μόλις τη δεκαετία του '30 κάποια αστικά σπίτια άρχισαν να στολίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ μεταπολεμικά το έθιμο διαδόθηκε ταχύτατα τόσο στις πόλεις όσο και στην επαρχεία. Στα μέσα της δεκαετίας του '70 έγινε μία προσπάθεια να αντικακατασταθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο με το ελληνοπρεπέστατο καραβάκι, κάτι που δεν ευδοκίμησε.

 

 

Στολισμός του δέντρου τα Χριστούγεννα

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια που βγάζουμε κάθε χρόνο αντιπροσωπεύουν τη ζεστασιά, την καλοσύνη και τη νοσταλγία των παιδικών μας χρόνων. Η διαδικασία του στολισμού του δέντρου, το να κρεμάμε κάλτσες στο τζάκι και να μυρίζει το σπίτι φρεσκοψημένες παραδοσιακές συνταγές, είναι αυτά που κάνουν τα Χριστούγεννα μαγικά.

 

 

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια είναι αντικείμενα διακόσμησης για δέντρα και σπίτια, όπως στεφάνια από αειθαλή φυτά, μπάλες, γιρλάντες, χριστουγεννιάτικες φιγούρες (Άγιος Βασίλης, ξωτικά), λαμπάκια, κορυφές, φιόγκοι, και φυσικά υλικά (κώνοι, κανέλα), φτιαγμένα από γυαλί, πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, κ.ά., σε παραδοσιακά (χρυσό, ασημί) ή μοντέρνα χρώματα, προσφέροντας χαρούμενη και εορταστική ατμόσφαιρα στο σπίτι μας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
 |
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
 |
ΣΤΟΛΙΔΙΑ
 |
ΕΛΑΤΟ
 |
ΕΘΙΜΑ
 |
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top