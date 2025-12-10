Ξεκινά την Πέμπτη το εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ, δίνοντας έτσι κι επίσημα τον τόνο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι παραμένουν ενδεικτικά και προαιρετικά, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Συγκεκριμένα από αύριο τα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας μπαίνουν σε εορταστικό πρόγραμμα με ωράριο 09:00-21:00, ενώ τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά τρεις Κυριακές 14/12, 21/12 και 28/12.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Πειραιάς: Σε γιορτινούς ρυθμούς από αύριο

Την ίδια στιγμή, και ο Πειραιάς μπαίνει στην τελική ευθεία της γιορτινής περιόδου, με τα καταστήματα να ανοίγουν αύριο στις 09:00 και να λειτουργούν έως τις 21:00.

Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου είναι:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

Εορταστικό ωράριο: Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%.

Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.