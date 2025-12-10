Ξεκινά την Πέμπτη το εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Οικονομια
Οικονομια
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο καταστημάτων - Βίντεο ΕΡΤ
Από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ, δίνοντας έτσι κι επίσημα τον τόνο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου. 

Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι παραμένουν ενδεικτικά και προαιρετικά, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες της.

κόσμος τα χριστούγεννα στην Ερμού για ψώνια 1

Συγκεκριμένα από αύριο τα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας μπαίνουν σε εορταστικό πρόγραμμα με ωράριο 09:00-21:00, ενώ τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά τρεις Κυριακές 14/12, 21/12 και 28/12.

Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες ώρες θα λειτουργούν τα καταστήματα

κόσμος τα χριστούγεννα στην Ερμού για ψώνια 2

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:

  • Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
  • Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Πειραιάς: Σε γιορτινούς ρυθμούς από αύριο

Την ίδια στιγμή, και ο Πειραιάς μπαίνει στην τελική ευθεία της γιορτινής περιόδου, με τα καταστήματα να ανοίγουν αύριο στις 09:00 και να λειτουργούν έως τις 21:00. 

κόσμος τα χριστούγεννα στην Ερμού για ψώνια 3

Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου είναι:

  • Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
  • Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
  • Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
  • Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
  • Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
  • Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
  • Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
  • Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
  • (Παραμονή Χριστουγέννων)
  • Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
  • Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
  • Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
  • Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
  • Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
  • Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
  • (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
  • Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
  • Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

Εορταστικό ωράριο: Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

κόσμος τα χριστούγεννα στην Ερμού για ψώνια 4

  • Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%.
  • Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.
  • Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
