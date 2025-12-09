Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

09.12.25 , 16:07 Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star για σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, εξηγώντας τον λόγο που ορισμένα ζώδια νιώθουν έντονα το αίσθημα της κόπωσης, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως ανέφερε, η αστρολογική όψη που σχηματίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες επηρεάζει σημαντικά τη διάθεση και την ενέργεια πολλών ανθρώπων. «Σήμερα τα ξημερώματα σχηματίστηκε αυτή η λίγο άγρια θα πω όψη του Άρη με τον Κρόνο. Πολλές φορές αυτή η όψη έχει να κάνει με αυτό που λέμε δεν νιώθω να σφίζω από ενέργεια. Δηλαδή είναι αυτό που λίγο σέρνεσαι, είσαι κουρασμένος. Ακόμα και αν δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα, μπορεί να είναι ψυχική, ψυχολογική κούραση, πνευματική. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο το σώμα ότι απαραίτητα είναι καταπονημένο», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, η έγκριτη αστρολόγος επεξήγησε πως πολλές φορές η κούραση δεν έχει εμφανή αιτία. «Μερικές φορές μπορεί να μην συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, να είμαστε μια χαρά από σωματική υγεία, αλλά να είναι η ψυχή, να είναι το πνεύμα που είναι πιο βαριά και επηρεάζουν και το κορμί. Οπότε σέρνεσαι και σε αυτή την περίπτωση. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, έχουμε πει, ότι δείχνει πολλές φορές και εμπόδια. Δείχνει δυσκολίες, δείχνει προβλήματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, ταξίδια. Είναι ζόρικες μέρες αυτές».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Η Άση Μπήλιου συνέστησε αυξημένη προσοχή στην καθημερινότητα, τονίζοντας: «Θέλει λίγο προσοχή τέλος πάντων και προσοχή πολύ και στη βιασύνη. Δεν είναι δηλαδή καλές ημέρες για να βιαζόμαστε. Είτε στον δρόμο είτε στην επικοινωνία μεταξύ μας είναι κάπως. Αυτή η όψη βέβαια δεν είναι μόνο σήμερα, έχει ακόμα μερικές μέρες έτσι που θα επηρεάσει».

Κλείνοντας, επεσήμανε ποιοι επηρεάζονται περισσότερο: «Και να πω βέβαια ότι αυτό το αίσθημα της κόπωσης μπορεί να είναι πιο έντονο σε όσους έχουν γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο των ζωδίων τους. Όλοι μπορεί να το έχουν, αλλά οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο είναι πιο έντονο».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFASTSTAR
