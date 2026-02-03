Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»

«Έκανα μια συναυλία στην Αθήνα. Δεν έπρεπε»

03.02.26 , 10:13 Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Ήθελε πολύ να γίνει μαμά, αλλά δε φανταζόταν ότι μετά τον ερχομό του γιου της τίποτα δε θα είναι πια ίδιο. Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

«Μετά την εγκυμοσύνη επέστρεψα στις αντοχές μου μετά το εξάμηνο», δήλωσε στο διαδικτυακό vidcast του Ρυθμός 9.49, που παρουσιάζει η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Η εκρηκτική pop star εξήγησε πως η πρώτη της συναυλία στην Αθήνα, μόλις 3,5 μήνες μετά τη γέννηση του Ερμή, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.

Αλμπέρτο Μποτία: Το ποδόσφαιρο, η σχέση με την Ελένη Φουρέιρα & ο γιος τους

Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»

Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο δεν ένιωθε ότι πατάει γερά στα πόδια της για να επιστρέψει στη σκηνή, ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά, ωστόσο η απόφαση είχε παρθεί πριν ακόμη γεννήσει.

«Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πώς θα είναι. Πέρασα πολύ δύσκολα», ανέφερε, τονίζοντας πως είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της – κάτι που, όπως είπε, λειτουργεί πολλές φορές εις βάρος της.

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τη μητρότητα, περιγράφοντάς τη ως μια εμπειρία που αλλάζει ριζικά τις προτεραιότητες, αλλά και τον τρόπο που βλέπει πλέον τη ζωή και την καριέρα της.

Ο ερχομός του γιου της, Ερμή, τον Φεβρουάριο του 2023, αποτέλεσε σημείο καμπής, φέρνοντας περισσότερη ισορροπία αλλά και νέες προκλήσεις στην καθημερινότητά της.

Όνειρο ζωής η συνεργασία με την Άννα Βίσση 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε ποια είναι η συνεργασία που ονειρεύεται εδώ και χρόνια αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

«Μια συνεργασία που δεν έχω κάνει ακόμα και θα το ήθελα πολύ, είναι με την Άννα Βίσση. Της στέλνω συνέχεια μηνύματα, τη λατρεύω», ανέφερε με ενθουσιασμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, ακόμη κι αν αυτή η συνεργασία δε γίνει ποτέ, η αγάπη και ο θαυμασμός της προς τη μεγάλη Ελληνίδα σταρ παραμένουν αμετάβλητα.

Η προσωπική της ζωή, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε σταθερή πορεία, καθώς η Ελένη Φουρέιρα είναι σε σχέση με τον Αλμπέρτο Μποτία από το 2017. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους μακριά από υπερβολική δημοσιότητα.

Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»

Με λόγια αυθόρμητα και χωρίς φίλτρα, η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι πίσω από τη λαμπερή εικόνα και τη σκηνική δυναμική υπάρχει μια γυναίκα που δε φοβάται να μιλήσει για τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και τα όνειρά της. Μια συνέντευξη που ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά μιας από τις πιο επιτυχημένες pop παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

