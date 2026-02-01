Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες

Πηγή: Εφημερίδα Real News - Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε όσα είχαν πει ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ στη Ναταλία Γερμανού το καλοκαίρι του 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τίτλοι τέλους φαίνεται ότι έπεσαν στη σχέση του Πέτρου Λαγούτη και της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ, έπειτα από περίπου τρία χρόνια σχέσης.

Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας RealNews, οι δύο ηθοποιοί έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια τοποθέτηση ή δήλωση.

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρώην ζευγάρι είχε απομακρυνθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Τον τελευταίο καιρό, ο Πέτρος Λαγούτης πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση Ας περιμένουν οι γυναίκες.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν τον περασμένο Νοέμβριο στο θέατρο Αλίκη, κατά την παρουσίαση της θεατρικής εμπειρίας του Γιώργου Λάγιου με τίτλο Μέσα στο μυαλό σου. Τότε, η όμορφη ηθοποιός είχε ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του συντρόφου της.

Πέτρος Λαγούτης: Ο χορός με τη σύντροφό του Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 Παγιδευμένοι το 2022, όπου υποδύονταν τον «Ανδρέα» και την «Άννα» αντίστοιχα.

Αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, αποφάσισαν να την επιβεβαιώσουν δημόσια το 2023, όταν τους εντόπισαν μαζί παπαράτσι σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Όπως έχει δηλώσει ο Πέτρος Λαγούτης, προτίμησαν να το πουν μόνοι τους για να σταματήσει το «κυνήγι».

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ στήριζε τον σύντροφό της σε κάθε του βήμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι βρισκόταν στα παρασκήνια όλων των live του Big Brother που παρουσίασε ο Λαγούτης το 2025, δίνοντάς του θετική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
 |
ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΙΡΗ - ΦΕΝΤΟΡΟΥΦ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
