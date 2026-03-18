Σε εφαρμογή η απαγόρευση πώλησης τσιγάρων - αλκοόλ σε ανήλικους

Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω του Kids Wallet

'Ελεγχοι για την απαγόρευση τσιγάρων και αλκοόλ σε ανήλικους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εφαρμόζεται απαγόρευση πώλησης τσιγάρων και αλκοόλ σε ανήλικους με ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω Kids Wallet.
  • Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για παραβάτες, συμπεριλαμβανομένου λουκέτου σε επιχειρήσεις.
  • Ανίκανοι έλεγχοι αποκαλύπτουν ότι ανήλικοι αγοράζουν καπνικά προϊόντα εύκολα, χωρίς να ζητείται ταυτότητα.
  • Υποχρεωτική δήλωση σημείων πώλησης σε ψηφιακή πλατφόρμα έως 16 Απριλίου.
  • 82.000 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 9 μήνες, με 313 συλλήψεις σχετικές με αλκοόλ και καπνό.

Σε εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο για την απαγόρευση πώλησης καπνικών ειδών και αλκοόλ σε ανήλικους μέσω  και της επαλήθευσης ηλικίας με το Kids Wallet. Οι έλεγχοι θα είναι πλέον εντατικοί, ενώ σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα και ακόμη και λουκέτο στην επιχείρηση.

Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία

Πάντως, παρά τα αυστηρά μέτρα, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου ο νόμος παραβιάζεται.

Έρχεται το Κids Wallet ως «κόφτης» της πρόσβασης παιδιών σε εφαρμογές

Πωλούν αλκοόλ και τσιγάρα σε ανήλικους παρά την απαγόρευση

Στο βίντεο, δύο ανήλικα κορίτσια καταφέρνουν να αγοράσουν τσιγάρα μέσα σε λίγα λεπτά, από ένα περίπτερο και από ένα ψιλικατζίδικο, παρόλο που ο νόμος το απαγορεύει.

– Τα αγοράζετε με ευκολία;

Ανάλογα το περίπτερο.

= Δηλαδή;
Μερικά δίνουν, μερικά δε δίνουν.


Ντοκουμέντο: Ανήλικοι αγοράζουν τσιγάρα και αλκοόλ σαν να είναι τσίχλες και σοκολάτες

Τα τσιγάρα πωλούνται σε ανήλικους με την ίδια ευκολία που πωλούνται τσίχλες και σοκολάτες, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star. 

Δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή οι ανήλικοι αγόρασαν τα καπνικά προϊόντα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες περιπτέρων ή μίνι μάρκετ οι οποίοι δεν ζητούν ταυτότητα όταν πουλούν τσιγάρα ή άλλα καπνικά προϊόντα.

Αυστηροί έλεγχοι,  πρόστιμα και λουκέτα

Αυτή την εικόνα επιχειρούν να αλλάξουν τα μέτρα που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί. Μια σειρά από αλλαγές αυστηροποιεί το πλαίσιο πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων: 

 

-Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω του Kids Wallet.

-Υποχρεωτική δήλωση όλων των σημείων πώλησης σε ψηφιακή πλατφόρμα έως τις 16 Απριλίου.

-Απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων από αυτόματους πωλητές.


«Φυσικά πάντα κάποιος μπορεί να παρανομήσει. Ένας ανήλικος μπορεί να παρανομήσει, ένας μαγαζάτορας μπορεί να παρανομήσει. Όσο όμως κάνεις πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο, τόσο μειώνεις την επιθυμία να το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι είναι ευκολότερο να υποστούν τις συνέπειες» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης,  

Βουλή: Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τα κρακεράκια!


Πάνω από 82.000 έλεγχοι σε 9 μήνες

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι που περνούν πλέον στην Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο εντατικοί και πιο αυστηροί.

82.000 έλεγχοι σε 9 μήνες για πώληση τσιγάρων και αλκοόλ σε ανήλικους 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «σε 82.000 ελέγχους πραγματοποιήθηκαν 313 συλλήψεις. Από αυτές, οι 210 αφορούσαν αλκοόλ, οι 40 καπνό και οι υπόλοιπες άλλες περιπτώσεις».
 

