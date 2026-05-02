Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθόρμητο τηλεοπτικό στιγμιότυπο, η Ναταλία Γερμανού βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ευχάριστη έκπληξη στο πλατό της εκπομπής Καλύτερα δε γίνεται, όταν μια πολύ αγαπημένη της φίλη και συνάδελφος έκανε απρόσμενη είσοδο on air.

Η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε ξαφνικά στο στούντιο, χαλαρή και χαμογελαστή, φορώντας casual ρούχα και γυαλιά ηλίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό και στην ομάδα της εκπομπής. Η στιγμή ήταν τόσο αυθόρμητη που η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε την έκπληξή της, σηκώθηκε από τη θέση της και έτρεξε να την αγκαλιάσει.

Η Ναταλία Γερμανού, εμφανώς συγκινημένη από την παρουσία της φίλης της, δεν έκρυψε τα συναισθήματά της, λέγοντας on air: «Σε αγαπώ από εδώ ως τον ουρανό. Είναι η πιο αγαπημένη μου φίλη από την τηλεόραση. Την ξέρω από 18 χρονών και εγώ ήμουν 40 τότε».



Η μακροχρόνια φιλία των δυο γυναικών

Στο παρελθόν η Μαρία Μπεκατώρου είχε καθίσει στον καναπέ της εκπομπής και είχε μιλήσει για τη μακρόχρονη σχέση τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ναταλία με είχε ξεχωρίσει από την αρχή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, περιγράφοντας και μια προσωπική στιγμή από τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα: «Στην αρχή όταν μου έδειξαν το ξένο τους είπα δεν το κάνω. Δεν μπορώ. Έλεγα ότι είναι πολύ μακριά από εμένα. Δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Είχα post it παντού. Δεν καταλάβαινα! Και ξανά πρόβες, και δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ γιατί είχα τόσο άγχος που δεν καταλάβαινα».

Η ίδια συνέχισε, αποκαλύπτοντας με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τις δυσκολίες των πρώτων της βημάτων: «Έρχεται η ώρα να κάνουμε το πρώτο γύρισμα, κάνουμε το δοκιμαστικό και δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη. Και την επόμενη ημέρα που είναι να κάνουμε το γύρισμα και μου λένε θα έρθει και διευθυντής και λέω ωραία. Κατεβαίνω κάτι με τις κάλτσες και τις παντόφλες και του λέω του Κώστα δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη, δε θέλω να σας κάνω ρεζίλι».

Και με ακόμη πιο χιουμοριστική διάθεση συμπλήρωσε: «Αυτό που είναι πολύ αστείο και δεν το έχω πει, στο δοκιμαστικό που κάναμε δεν ήξερα που να βάλω τα χέρια μου και τα είχα βάλει στη τσέπη. Και μου λέει τα χέρια σου γιατί τα είχες στις τσέπες; Για καφέ πας; Δεν ξέρω του λέω γιατί το έκανα».

