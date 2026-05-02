Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό

«Σε αγαπώ από εδώ ως τον ουρανό»

02.05.26 , 20:29 Φωτιά σε υπαίθριο χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα
02.05.26 , 20:05 «Λυγίζει» στο Star o «βασιλιάς των ανταλλακτικών» μετά τη φωτιά στο Ίλιον
02.05.26 , 19:46 LINGO: Το ορθογραφικό λάθος που «έκρινε» τον γύρο!
02.05.26 , 19:38 Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια από τον Green NCAP
02.05.26 , 19:30 Νίκος Μουτσινάς: Έναρξη γεμάτη ενέργεια στο LINGO
02.05.26 , 18:50 Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
02.05.26 , 18:27 Ζέστη πολύ πάνω από τα φυσιολογικά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026!
02.05.26 , 17:45 Συγκινεί ο Αρναούτογλου:«Πέθανε όταν έφυγα.Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω»
02.05.26 , 17:13 Συλλήψεις 3 γυναικών για τους βανδαλισμούς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
02.05.26 , 17:00 Φαράγγι Ρίχτη: Γιγαντιαία επιχείρηση για τη διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας
02.05.26 , 16:47 Ο Apon σε περιοδεία: Έρχεται το πιο viral tour της χρονιάς
02.05.26 , 16:32 Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες για σχέσεις και οικονομικά
02.05.26 , 16:21 ΠΑΟΚ: Με φόντο το Περιστέρι, ξεκινά η μάχη των πλέι οφ
02.05.26 , 16:18 Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία
02.05.26 , 16:12 Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
«Λυγίζει» στο Star o «βασιλιάς των ανταλλακτικών» μετά τη φωτιά στο Ίλιον
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα
Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Γερμανού δέχθηκε μια απρόσμενη επίσκεψη από τη φίλη και συνάδελφό της, Μαρία Μπεκατώρου, στο πλατό της εκπομπής της.
  • Η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε χαλαρή και χαμογελαστή, προκαλώντας ενθουσιασμό στην εκπομπή.
  • Η Γερμανού εξέφρασε την αγάπη της για τη Μπεκατώρου, αναφέροντας τη μακροχρόνια φιλία τους.
  • Η Μπεκατώρου μοιράστηκε αναμνήσεις από τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
  • Η ατμόσφαιρα ήταν αυθόρμητη και γεμάτη συγκίνηση, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό από τη Μπεκατώρου.

Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθόρμητο τηλεοπτικό στιγμιότυπο, η Ναταλία Γερμανού βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ευχάριστη έκπληξη στο πλατό της εκπομπής Καλύτερα δε γίνεται, όταν μια πολύ αγαπημένη της φίλη και συνάδελφος έκανε απρόσμενη είσοδο on air.

Η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε ξαφνικά στο στούντιο, χαλαρή και χαμογελαστή, φορώντας casual ρούχα και γυαλιά ηλίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό και στην ομάδα της εκπομπής. Η στιγμή ήταν τόσο αυθόρμητη που η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε την έκπληξή της, σηκώθηκε από τη θέση της και έτρεξε να την αγκαλιάσει.

Γερμανού για Akyla: «Δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision»

On air έκπληξη που δεν περίμενε κανείς: Γερμανού – Μπεκατώρου μαζί στο πλατό

Η Ναταλία Γερμανού, εμφανώς συγκινημένη από την παρουσία της φίλης της, δεν έκρυψε τα συναισθήματά της, λέγοντας on air: «Σε αγαπώ από εδώ ως τον ουρανό. Είναι η πιο αγαπημένη μου φίλη από την τηλεόραση. Την ξέρω από 18 χρονών και εγώ ήμουν 40 τότε».


Η μακροχρόνια φιλία των δυο γυναικών

Στο παρελθόν η  Μαρία Μπεκατώρου είχε καθίσει στον καναπέ της εκπομπής και είχε μιλήσει για τη μακρόχρονη σχέση τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ναταλία με είχε ξεχωρίσει από την αρχή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, περιγράφοντας και μια προσωπική στιγμή από τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα: «Στην αρχή όταν μου έδειξαν το ξένο τους είπα δεν το κάνω. Δεν μπορώ. Έλεγα ότι είναι πολύ μακριά από εμένα. Δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Είχα post it παντού. Δεν καταλάβαινα! Και ξανά πρόβες, και δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ γιατί είχα τόσο άγχος που δεν καταλάβαινα».

Μαρία Μπεκατώρου: Επέστρεψε στον ΑΝΤ1 για χάρη της Ζέτας Μακρυπούλια

Η ίδια συνέχισε, αποκαλύπτοντας με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τις δυσκολίες των πρώτων της βημάτων: «Έρχεται η ώρα να κάνουμε το πρώτο γύρισμα, κάνουμε το δοκιμαστικό και δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη. Και την επόμενη ημέρα που είναι να κάνουμε το γύρισμα και μου λένε θα έρθει και διευθυντής και λέω ωραία. Κατεβαίνω κάτι με τις κάλτσες και τις παντόφλες και του λέω του Κώστα δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη, δε θέλω να σας κάνω ρεζίλι».

Η Μπεκατώρου εισέβαλε στο Καλύτερα δεν γίνεται και έγινε… πανικός

Και με ακόμη πιο χιουμοριστική διάθεση συμπλήρωσε: «Αυτό που είναι πολύ αστείο και δεν το έχω πει, στο δοκιμαστικό που κάναμε δεν ήξερα που να βάλω τα χέρια μου και τα είχα βάλει στη τσέπη. Και μου λέει τα χέρια σου γιατί τα είχες στις τσέπες; Για καφέ πας; Δεν ξέρω του λέω γιατί το έκανα».
 

