Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: 30χρονος πυροβολούσε στον αέρα

Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star για τον 30χρονο που πυροβολούσε στον αέρα σε γειτονιά του Αγίου Δημητρίου
  • 30χρονος άνδρας πυροβόλησε στον αέρα στον Άγιο Δημήτριο το πρωί του Σαββάτου.
  • Οι κάτοικοι άκουσαν συνεχείς πυροβολισμούς και ειδοποίησαν την αστυνομία.
  • Δύο περιπολικά έσπευσαν στο σημείο και ακινητοποίησαν τον δράστη.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν 57 σφαίρες και διαρρηκτικά εργαλεία.
  • Οι αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή του σε διαρρήξεις στην περιοχή.

Τον τρόμο σκόρπισε ένας άνδρας σε μια γειτονιά στον Άγιο Δημήτριο, όταν βγήκε έξω από το σπίτι του κι άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, λίγο πριν τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου.

Όπως περιέγραψε ο Βαγγέλης Γκούμας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, οι κάτοικοι άκουσαν συνεχόμενους ήχους από πυροβολισμούς. Κάποιοι από αυτούς βγήκαν έξω και είδαν τον νεαρό άντρα να έχει βγάλει ένα όπλο και να πυροβολεί. Ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και δύο περιπολικά έσπευσαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο, τον ακινητοποίησαν και μετά από έρευνα, βρήκαν στην κατοχή του όχι μόνο το όπλο, αλλά ακόμη 57 σφαίρες καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι αρχές ερευνούν τώρα αν ο άνδρας εμπλέκεται σε περιπτώσεις διαρρήξεων κοντά στην περιοχή.

