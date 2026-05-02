Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: 30χρονος πυροβολούσε στον αέρα

Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star για τον 30χρονο που πυροβολούσε στον αέρα σε γειτονιά του Αγίου Δημητρίου

Τον τρόμο σκόρπισε ένας άνδρας σε μια γειτονιά στον Άγιο Δημήτριο, όταν βγήκε έξω από το σπίτι του κι άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, λίγο πριν τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου.

Όπως περιέγραψε ο Βαγγέλης Γκούμας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, οι κάτοικοι άκουσαν συνεχόμενους ήχους από πυροβολισμούς. Κάποιοι από αυτούς βγήκαν έξω και είδαν τον νεαρό άντρα να έχει βγάλει ένα όπλο και να πυροβολεί. Ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και δύο περιπολικά έσπευσαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο, τον ακινητοποίησαν και μετά από έρευνα, βρήκαν στην κατοχή του όχι μόνο το όπλο, αλλά ακόμη 57 σφαίρες καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι αρχές ερευνούν τώρα αν ο άνδρας εμπλέκεται σε περιπτώσεις διαρρήξεων κοντά στην περιοχή.