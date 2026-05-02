Κοινωνικός Τουρισμός: Λήγει η προθεσμία- Βήμα βήμα πώς να κάνετε αίτηση

Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και οι προορισμοί για έως και 12 διανυκτερεύσεις

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Οι δικαιούχοι και τα προνόμια των ωφελούμενων/ βίντεο EΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λήγει σήμερα 3 Μαΐου 2026 η προθεσμία για αιτήσεις στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.
  • Διατίθενται 300.000 επιταγές για χαμηλού κόστους διακοπές σε όλη τη χώρα, με διανυκτερεύσεις έως 12 ανάλογα με τον προορισμό.
  • Προβλέπεται 20% προσαύξηση κόστους για διακοπές τον Αύγουστο, Χριστούγεννα ή Πάσχα 2027, και κάλυψη 25% ακτοπλοϊκών.
  • Εισοδηματικά κριτήρια: 16.000€ για άγαμους, 24.000€ για έγγαμους, 29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Εκτός προγράμματος όσοι επιδοτήθηκαν πέρυσι ή δεν χρησιμοποίησαν την επιταγή τους.

Λήγει η προθεσμία σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου 2026 για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, μετά την τρίτη παράταση που πήρε, εξαιτίας της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και των προβλημάτων που προέκυψαν στην πλατφόρμα.

Κοινωνικός Τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους, συζύγους, παιδιά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέχρι τις 23.59 το βράδυ της Κυριακής.

Το πρόγραμμα θα δώσει 300.000 επιταγές για διακοπές με χαμηλό κόστος διαμονής σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν:

  • μέχρι 6 διανυκτερεύσεις για τους περισσότερους προορισμούς 
  • μέχρι 10 διανυκτερεύσεις για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο
  • μέχρι 12 διανυκτερεύσεις για διακοπές στον Δήμο Ιστιαίας, Εύβοιας, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου

Επίσης θα υπάρχει μια προσαύξηση 20% στο κόστος, το οποίο θα καλυφθεί από τη ΔΥΠΑ,  σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να κάνει τις διακοπές του τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα του 2027

Ακόμη, το πρόγραμμα καλύπτει και το 25% των ακτοπλοϊκών. Σε περίπτωση που υπάρχουν άνθρωποι όμως με αναπηρία στο νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της κάλυψης στη συγκεκριμένη δαπάνη. 

Τέλος, υπάρχει ειδική μοριοδότηση για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, αναπηρία ή είναι μονογονεϊκές οικογένειες.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026 - Τα κριτήρια

Για τη χορήγηση του voucher, τα εισοδηματικά κριτήρια κατανέμονται ως εξής:

  • μέχρι 16. 000€ εισόδημα για τον άγαμο
  • 24. 000€ εισόδημα για τους έγγαμους
  • 29. 000€ για τις μονογονεϊκές οικογένειες
  • και προσαύξηση 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο στην οικογένεια 

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μένουν εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος όσοι είχαν επιδοτηθεί πέρσι ή όσοι είχαν επιλεγεί πέρυσι και δεν έκαναν χρήση της επιταγής.

Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - Βήμα βήμα πώς να κάνετε αίτηση

  • Μπαίνετε στο gov.gr στην κατηγορία
  1. Υπηρεσίες
  2. Εργασία και Ασφάλιση
  3. Αποζημιώσεις και Παροχές
  4. Κοινωνικός Τουρισμός

Ειδάλλως, πατάτε εδώ

  • Κάνετε είσοδο στην υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΦΜ σας
  • Στις Λειτουργίες, επιλέγετε Αιτήσεις
  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
  • Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα πεδία
     
