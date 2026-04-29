Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ

Aλλαγές στα κριτήρια

29.04.26 , 20:44 Evangelia: Ποζάρει με τον μέλλοντα σύζυγό της - «Στην Κρήτη ο γάμος»
29.04.26 , 20:37 Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με κρύο από την Πέμπτη
29.04.26 , 20:36 Τραγωδία στην Ηλεία: 13χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι
29.04.26 , 20:30 «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα»: Ο 89χρονος είχε κάνει αυτοψία στο Εφετείο
29.04.26 , 20:15 Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτή τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»
29.04.26 , 19:56 Aναπνέουμε σωστά; H vocal coach Τζίνα Πούλου εξηγεί
29.04.26 , 19:49 Audi: Με δύο μάρκες και νέα ηλεκτρικά μοντέλα στην Κίνα
29.04.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δύσκολο το «Πριν και μετά» για τον Αλέξανδρο - Για εσένα;
29.04.26 , 19:32 «Όχι σημαίνει όχι»: Ο νέος ορισμός του βιασμού και το νέο νομικό πλαίσιο
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ
29.04.26 , 19:14 Γιώργος Παπαδόπουλος: Πού και πότε κάνει πρεμιέρα στον Πειραιά
29.04.26 , 19:05 FIAT 500 Hybrid: Δείτε αναλυτικά τις τιμές στην Ελλάδα
29.04.26 , 19:01 Ανακαινίζω 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι παίρνουν 36.000 ευρώ
29.04.26 , 18:45 Δένδιας: Θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους σε μια επίθεση
29.04.26 , 18:44 Marseaux για Eurovision: «Ήξερα ότι δεν το αντέχω»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Δένδιας: Θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους σε μια επίθεση
Τραγωδία στην Ηλεία: 13χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
  • Το ετήσιο επίδομα Νοεμβρίου για συνταξιούχους αυξάνεται στα 300 ευρώ από 250 ευρώ.
  • Η ενίσχυση αφορά κυρίως συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
  • Περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, φτάνοντας συνολικά τους 1,87 εκατομμύρια ωφελούμενους.
  • Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση των εισοδημάτων λόγω ακρίβειας.

Ισχυρότερη οικονομική ενίσχυση για εκατομμύρια συνταξιούχους φέρνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, καθώς το ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου αυξάνεται στα 300 ευρώ από 250 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται σημαντικά τα κριτήρια ένταξης.

Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα με την αύξηση του ποσού, διευρύνεται αισθητά και η βάση των δικαιούχων, καθώς περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων στα 1,87 εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα:
