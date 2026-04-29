Ισχυρότερη οικονομική ενίσχυση για εκατομμύρια συνταξιούχους φέρνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, καθώς το ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου αυξάνεται στα 300 ευρώ από 250 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται σημαντικά τα κριτήρια ένταξης.

Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα με την αύξηση του ποσού, διευρύνεται αισθητά και η βάση των δικαιούχων, καθώς περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων στα 1,87 εκατομμύρια.

