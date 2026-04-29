Aναπνέουμε σωστά; H vocal coach Τζίνα Πούλου εξηγεί

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00 στο YouTube, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχθηκαν την vocal coach Τζίνα Πούλου, η οποία ασχολείται με τη φωνή, την αναπνοή και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δύο επηρεάζουν την καθημερινότητα, την ψυχική ηρεμία και το νευρικό μας σύστημα.

Η συζήτηση ξεκίνησε από ένα ερώτημα που μοιάζει απλό, αλλά τελικά δεν είναι καθόλου αυτονόητο: αναπνέουμε σωστά; Όπως εξήγησε η Τζίνα Πούλου, ο άνθρωπος γεννιέται με σωστή αναπνοή, όμως μεγαλώνοντας, το άγχος, η πίεση της καθημερινότητας και οι συναισθηματικές εντάσεις αλλοιώνουν σταδιακά το φυσικό αναπνευστικό μοτίβο.

Η σωστή αναπνοή, όπως ανέφερε, είναι η διαφραγματική αναπνοή. Δεν αφορά απλώς το αν εισπνέουμε από τη μύτη ή εκπνέουμε από το στόμα, αλλά το πώς συμμετέχει το διάφραγμα και το σώμα στη διαδικασία. Στην ιδανική αναπνοή, οι πλευρές ανοίγουν φυσικά κατά την εισπνοή, επιτρέποντας στο σώμα να πάρει τον αέρα που χρειάζεται χωρίς ένταση και πίεση.

Aναπνέουμε σωστά; H vocal coach Τζίνα Πούλου εξηγεί

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σχέση της αναπνοής με το νευρικό σύστημα. Η Τζίνα Πούλου εξήγησε ότι η παρατεταμένη εκπνοή βοηθά το σώμα να αποκτήσει μεγαλύτερη ανοχή στο διοξείδιο του άνθρακα, γεγονός που συμβάλλει στη χαλάρωση, στη ρύθμιση της πίεσης και στην ηρεμία του οργανισμού. Όπως είπε, ο σύγχρονος τρόπος ζωής μάς κρατά συχνά σε κατάσταση «fight or flight», δηλαδή σε συνεχή εγρήγορση και στρες.

Ένα απλό παράδειγμα άσκησης που ανέφερε είναι η εισπνοή σε 4 χρόνους και η εκπνοή σε 8 χρόνους, κατά προτίμηση από τη μύτη. Ο ιδανικός αναπνευστικός ρυθμός, όπως είπε, είναι περίπου 6 αναπνοές το λεπτό, κάτι που βοηθά το σώμα να λειτουργεί πιο ήρεμα και αποτελεσματικά.

Η σωστή αναπνοή, όμως, δεν επηρεάζει μόνο το άγχος. Παίζει καθοριστικό ρόλο και στη φωνή. Σύμφωνα με την Τζίνα Πούλου, η φωνή μας είναι στην πραγματικότητα ένα «πνευστό όργανο». Όταν δε χρησιμοποιούμε σωστά τον αέρα, καταπονούμε τις φωνητικές χορδές και μιλάμε περισσότερο «από τον λαιμό». Αντίθετα, όταν υπάρχει σωστή ροή αέρα, η φωνή βγαίνει πιο σταθερή, πιο καθαρή και χωρίς κόπωση.

Η στάση του σώματος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς βοηθά στη σωστή «κολόνα αέρα». Παρ’ όλα αυτά, όπως εξήγησε, με την κατάλληλη εξάσκηση το σώμα μπορεί να μάθει να υποστηρίζει τη φωνή σωστά ακόμη και όταν κινούμαστε, καθόμαστε διαφορετικά ή βρισκόμαστε υπό πίεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στον ύπνο. Η σωστή αναπνοή πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να χαλαρώσει, να μειώσει την ένταση της ημέρας και να συμβάλει σε πιο ποιοτική ξεκούραση. Αν αυτή η πρακτική γίνει καθημερινή συνήθεια, τότε το σώμα σταδιακά «θυμάται» ξανά τον φυσικό τρόπο αναπνοής.

Αυτό που τόνισε η Τζίνα Πούλου είναι ότι η σωστή αναπνοή δεν αφορά μόνο τραγουδιστές, παρουσιαστές ή ανθρώπους που χρησιμοποιούν επαγγελματικά τη φωνή τους. Αφορά όλους. Είναι ένας τρόπος να μειώσουμε το στρες, να προστατεύσουμε τη φωνή μας, να βελτιώσουμε τον ύπνο μας και να επιστρέψουμε, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» του σώματός μας.

