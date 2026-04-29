Τραγωδία στην Ηλεία: 13χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Πώς έγινε η τραγωδία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Ηλεία: 13χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι.
  • Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας.
  • Ο ανήλικος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο προσπαθώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα.
  • Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κρεστένων, αλλά κατέληξε παρά τις ιατρικές προσπάθειες.
  • Αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλεία, όταν 13χρονο παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο ανήλικος προσπάθησε να αποφύγει σταθμευμένο όχημα και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 13χρονος να τραυματιστεί βαριά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μαθητής κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

