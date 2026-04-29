Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλεία, όταν 13χρονο παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο ανήλικος προσπάθησε να αποφύγει σταθμευμένο όχημα και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 13χρονος να τραυματιστεί βαριά.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μαθητής κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.