Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 29/4/2026 στο Star, ο Αλέξανδρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πριν και μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν και το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Δυστυχώς τα γράμματα δε βοήθησαν τον Αλέξανδρο κι έτσι δεν κατάφερε να βρει τον γρίφο.

