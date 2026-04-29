Audi: Με δύο μάρκες και νέα ηλεκτρικά μοντέλα στην Κίνα

Με νέες ψηφιακές τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, η Audi ενισχύει το premium τεχνολογικό της αποτύπωμα στην Κίνα

Η Audi ανεβάζει ρυθμό στην Κίνα, την αγορά που διαμορφώνει όσο καμία άλλη τις νέες απαιτήσεις στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιακή εμπειρία και τη συνδεδεμένη κινητικότητα. Στην Auto China 2026, στο Πεκίνο, η μάρκα παρουσιάζει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μοντέλων και τεχνολογιών, σχεδιασμένων ειδικά για τις ανάγκες των Κινέζων πελατών, επιβεβαιώνοντας ότι το premium αυτοκίνητο εισέρχεται σε μια νέα εποχή: πιο ηλεκτρική, πιο ψηφιακή και πιο προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.



Στο επίκεντρο της παρουσίας της Audi βρίσκεται η παγκόσμια πρεμιέρα του AUDI E7X, του δεύτερου μοντέλου παραγωγής της αδελφής μάρκας AUDI, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την κινεζική αγορά. Παράλληλα, η Audi με τους τέσσερις κύκλους ενισχύει την τοπική της γκάμα με τα νέα Audi A6L και Audi A6L e-tron, συνδυάζοντας συστήματα κίνησης τελευταίας γενιάς με τεχνολογίες που έχουν εξελιχθεί ειδικά για τις οδηγικές, ψηφιακές και καθημερινές απαιτήσεις της Κίνας.



Η στρατηγική της Audi στην Κίνα στηρίζεται πλέον σε δύο ισχυρές συνεργασίες, με τη FAW και τη SAIC, αλλά και σε δύο διακριτές μάρκες. Η Audi με τους τέσσερις κύκλους συνεχίζει να εκφράζει το «Vorsprung durch Technik» μέσα από premium μοντέλα με διαφορετικά συστήματα κίνησης. Η αδελφή μάρκα AUDI απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα τεχνολογικά εξοικειωμένο κοινό, με συνδεδεμένα ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς, πλήρως ενσωματωμένα στο ψηφιακό οικοσύστημα της Κίνας.





Το νέο AUDI E7X είναι η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της προσέγγισης. Με μήκος 5.049 χλστ., πλάτος 1.997 χλστ., ύψος 1.710 χλστ. και μεταξόνιο 3.060 χλστ., το μεγάλο ηλεκτρικό SUV συνδυάζει άνεση, επιβλητική παρουσία και τη γνωστή οδηγική δυναμική της Audi. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει 300 ή 500 kW, ενώ η μεγάλη μπαταρία, μεικτής χωρητικότητας 109 kWh, εξασφαλίζει αυτονομία άνω των 750 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο CLTC. Χάρη στο AUDI 360 Driving Assist System, το E7X υποστηρίζει μια πιο άνετη, ασφαλή και σίγουρη εμπειρία υποβοηθούμενης οδήγησης, τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο.



Η ίδια φιλοσοφία διατρέχει και το εσωτερικό του E7X, όπου η ψηφιακή εμπειρία συνδυάζεται με την άνεση και την ευεξία των επιβατών. Ο AI-powered AUDI Assistant λειτουργεί ως έξυπνος συνοδοιπόρος, ενώ τα καθίσματα zero-gravity, διαθέσιμα σε πενταθέσιες και τετραθέσιες διαμορφώσεις, αναβαθμίζουν την εμπειρία μετακίνησης. Για τους πίσω επιβάτες, μια οθόνη 21,4 ιντσών αναπτύσσεται από την οροφή, προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία πολυμέσων.



Παράλληλα, η Audi επεκτείνει και την ηλεκτρική γκάμα της μάρκας με τους τέσσερις κύκλους. Σε συνεργασία με τη FAW, παρουσιάζει το νέο Audi A6L e-tron, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό sedan της Audi στην ανώτερη μεσαία κατηγορία για την Κίνα. Βασισμένο στην 800V Premium Platform Electric, διαθέτει μεταξόνιο αυξημένο κατά 132 χλστ., μπαταρία μεικτής χωρητικότητας έως 107 kWh και αυτονομία έως 815 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο CLTC. Με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,3 δευτερόλεπτα, το A6L e-tron συνδυάζει την ηλεκτρική αποδοτικότητα με τη σπορ αίσθηση που χαρακτηρίζει την Audi.



Η Auto China 2026 πραγματοποιείται στο Πεκίνο από τις 24 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου, σε εκθεσιακό χώρο περίπου 380.000 τετραγωνικών μέτρων. Το περίπτερο της Audi βρίσκεται στο Hall A2, booth A205.

