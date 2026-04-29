Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτή τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»

Η αναφορά στη γνωριμία τους το 2003 κι η πορεία της σχέσης τους

Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτή τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης παραδέχτηκαν ότι είναι τσακωμένοι για μικροπράγματα.
  • Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια και γνωρίζονται από το 2003.
  • Ο Γιάννης τόνισε τη σημασία του θαυμασμού και της αποδοχής στη συνεργασία τους.
  • Η Έλενα εξέφρασε τον απεριόριστο θαυμασμό της για τον Γιάννη, ανεξαρτήτως των συνθηκών.
  • Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ενώ έχουν συνεργαστεί ξανά στο θέατρο.

Στο Στούνιο 4 μίλησαν το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου η Έλενα Μαυρίδου κι ο Γιάννης Τσορτέκης. Οι δύο ηθοποιοί, που είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια, αποκάλυψαν ότι πριν μπουν στο πλατό είχαν μια μικρή ένταση. 

Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή

Ο Γιάννης Τσορτέκης ανέφερε για τη συνεργασία τους «Το να συνεργαζόμαστε είναι και εύκολο και δύσκολο. Το βασικό είναι ο θαυμασμός και η αποδοχή του άλλου. Είναι πολύ εύκολο τα πράγματα να εκραγούν και μετά να ακολουθήσει ο ανταγωνισμός. Ο θαυμασμός δεν είναι ένα πράγμα, ούτε είναι μόνο το ταλέντο. Είναι το σύνολο του ανθρώπου».

Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτή τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»

Η Έλενα Μαυρίδου στάθηκε στη γνωριμία τους το 2003 στη Θεσσαλονίκη: «Γνωριζόμαστε 20 χρόνια περίπου. Γνωριστήκαμε το 2003 στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση που παίζαμε μαζί. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ξαναέρθει κοντά, ούτε είχαμε συνεργαστεί. Είχαμε μια αμοιβαία εκτίμηση αλλά μέχρι εκεί».

Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Την αγαπάω υπέρμετρα»

Σε ερώτηση για τη σχέση τους, ο ηθοποιός περιέγραψε με χιούμορ τον πρόσφατο τσακωμό τους «Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε τσακωμένοι. Τσακωθήκαμε για μικροπράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς ξυπνάει στραβά ένας άνθρωπος. Ήρθαμε μαζί σήμερα. Δεν πρόκειται για καβγά ούτε για γκρίνια. Είναι κάποια πράγματα στα οποία βυθίζομαι, όπως η δουλειά και υπάρχει αγωνία. Απομονώνομε για να διαφυλάξω τον εαυτό μου, αλλά αυτό γεννάει ερωτηματικά. Προσπαθώ να ζητάω συγγνώμη και να κάνω πίσω. Πιστεύω σε κάποια πράγματα έχω αλλάξει».

Ο Γιάννης Τσορτέκης κι η Έλενα Μαυρίδου στα παρασκήνιο του Ταρτούφου

/Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, η ηθοποιός και σκηνοθέτρια μίλησε για τον θαυμασμό της προς τον σύντροφό της: «Όταν είμαι με τον Γιάννη και δουλεύουμε μαζί, επειδή τον θαυμάζω απεριόριστα, ότι και να έχει συμβεί και σε όποια συνθήκη και να βρισκόμαστε, ακόμα και αν δεν έχει πάει καλά η δουλειά, συνεχίζω να τον θαυμάζω απεριόριστα».

Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»

Οι δύο καλλιτέχνες κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ενώ πριν την τωρινή παράσταση Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ όπου πρωταγωνιστούν, έχουν συνεργαστεί ξανά στο θέατρο με την παράσταση Ταρτούφος, στην οποία ο Γιάννης Τσορτέκης έπαιζε κι η Έλενα Μαυρίδου σκηνοθέτησε.

Οι δημόσιες εμφανίσεις τους αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη δουλειά και τη σχέση τους με ειλικρίνεια και με συνέπεια απέναντι στη δημοσιότητα.

