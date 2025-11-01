Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»

«Το πώς τον διαχειριζόμαστε εξαρτάται από εμάς»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 12:28 Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
01.11.25 , 10:41 Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»
01.11.25 , 10:38 Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος
01.11.25 , 10:02 Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι
01.11.25 , 09:05 Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε
01.11.25 , 09:04 Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
01.11.25 , 09:03 Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
01.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Noεμβρίου
01.11.25 , 01:15 GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια - «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα»
Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Έλενα Μαυρίδου στην εκπομπή Καλύτερα Αργά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλενα Μαυρίδου μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα και τον τρόπο που αλλάζει καθώς ωριμάζουμε, μέσα από μια ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα αναφέρθηκε στην ορμή και τη δύναμη του συναισθήματος, τονίζοντας πως ο έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία, αλλά μεταμορφώνεται μαζί μας.

Έλενα Μαυρίδου: «Όταν ήμουν έγκυος νοσηλεύτηκα για 3 μήνες στο νοσοκομείο»

«Ο έρωτας είναι ορμητικός. Σε κάθε ηλικία. Ο έρωτας είναι μέσα στην ψυχή μας. Είναι κάτι που μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, και καλό είναι να υπάρξει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Το πώς τον διαχειριζόμαστε εξαρτάται από την ωριμότητα και από το πώς τοποθετούμαστε σε σχέση με αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η διαχείρισή του εξαρτάται από την ωριμότητα και την εμπειρία του καθενός.

Λάλος - Λαμπροπούλου: Οι πρώην σύζυγοί τους φωτογραφήθηκαν μαζί

Η Έλενα Μαυρίδου εξήγησε ότι ο ώριμος έρωτας διαφέρει από τον νεανικό, όχι γιατί είναι λιγότερο έντονος, αλλά γιατί κουβαλά μέσα του τη γνώση και τη σταθερότητα που φέρνει ο χρόνος. «Ο ώριμος έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά είναι κάτι που και αυτό έχει μπει σε ένα πλαίσιο, έχει μια σταθερότητα, μια ωριμότητα, αυτό το φτερούγισμα σε ένα μοίρασμα που έρχεται μετά από γνώση. Ο εφηβικός έρωτας, ο νεανικός έρωτας, και ο ώριμος έρωτας έχει μια διαφοροποίηση. Είναι όμως ανάλογα και με το που βρίσκει τον άνθρωπο», σημείωσε.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Δημήτρη Λάλο και έχει μαζί του μια κόρη, κρατά σήμερα διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική της ζωή.

Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου

Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου

Αν και φημολογείται ότι τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τον Γιάννη Τσορτέκη, επιλέγει να μιλά μόνο για τη δουλειά και την τέχνη της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΤΕΚΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top