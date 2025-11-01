Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»

Η Έλενα Μαυρίδου μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα και τον τρόπο που αλλάζει καθώς ωριμάζουμε, μέσα από μια ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα αναφέρθηκε στην ορμή και τη δύναμη του συναισθήματος, τονίζοντας πως ο έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία, αλλά μεταμορφώνεται μαζί μας.

«Ο έρωτας είναι ορμητικός. Σε κάθε ηλικία. Ο έρωτας είναι μέσα στην ψυχή μας. Είναι κάτι που μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, και καλό είναι να υπάρξει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Το πώς τον διαχειριζόμαστε εξαρτάται από την ωριμότητα και από το πώς τοποθετούμαστε σε σχέση με αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η διαχείρισή του εξαρτάται από την ωριμότητα και την εμπειρία του καθενός.

Η Έλενα Μαυρίδου εξήγησε ότι ο ώριμος έρωτας διαφέρει από τον νεανικό, όχι γιατί είναι λιγότερο έντονος, αλλά γιατί κουβαλά μέσα του τη γνώση και τη σταθερότητα που φέρνει ο χρόνος. «Ο ώριμος έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά είναι κάτι που και αυτό έχει μπει σε ένα πλαίσιο, έχει μια σταθερότητα, μια ωριμότητα, αυτό το φτερούγισμα σε ένα μοίρασμα που έρχεται μετά από γνώση. Ο εφηβικός έρωτας, ο νεανικός έρωτας, και ο ώριμος έρωτας έχει μια διαφοροποίηση. Είναι όμως ανάλογα και με το που βρίσκει τον άνθρωπο», σημείωσε.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Δημήτρη Λάλο και έχει μαζί του μια κόρη, κρατά σήμερα διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική της ζωή.

Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου

Αν και φημολογείται ότι τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τον Γιάννη Τσορτέκη, επιλέγει να μιλά μόνο για τη δουλειά και την τέχνη της.