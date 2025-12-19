Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 19/12/2025 στο Star, η Θωμαΐ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Το λάθος φωνήεν έκανε τη...ζημιά!

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Η παίκτρια έκανε πολύ εύστοχες επιλογές, που την οδήγησαν στη λύση του γρίφου!

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!

Σειρά σου να μαντέψεις τα συνώνυμα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
