Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 19/12/2025 στο Star, η Θωμαΐ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η παίκτρια έκανε πολύ εύστοχες επιλογές, που την οδήγησαν στη λύση του γρίφου!

Σειρά σου να μαντέψεις τα συνώνυμα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης