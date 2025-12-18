Τροχός της Τύχης: Το λάθος φωνήεν έκανε τη...ζημιά!

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη»

Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 18/12/2025 στο Star, η Βάγια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν, το Ρ το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε και το Ο.

Η παίκτρια κατάφερε να βρει τη δεύτερη λέξη , αλλά όχι την πρώτη μιας και επέλεξε λάθος φωνήεντα που δε τη βοήθησαν.

Εσύ θα το λύσεις; Τι λες;

