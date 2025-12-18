Αγρότες: Παρέμβαση εισαγγελέα στο μπλόκο της Μεσσηνίας

Για παρακώλυση συγκοινωνιών

Πηγή: Ρεπορτάζ Κ. Γκελντή, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εισαγγελική παρέμβαση είχαμε στο μπλόκο των αγροτών που έχει στηθεί στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα στη Μεσσηνία. 

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους

Ο Αντεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, μετέβη στο σημείο μετά από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, αλλά και για παρεμπόδιση της διέλευσης ασθενοφόρων, κάτι που θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρό, ανέφερε στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο του Star ο Κώστας Γκελντής.

Αγρότες: Παρέμβαση εισαγγελέα στο μπλόκο της Μεσσηνίας

Οι αγρότες πάντως αρνούνται τις καταγγελίες αυτές, τονίζοντας ότι δεν έχει εμποδιστεί κανένα όχημα έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, την ώρα που βρισκόταν εκεί ο εισαγγελέας, δύο ασθενοφόρα πέρασαν κανονικά από το σημείο, μπροστά στα μάτια όλων.

Ωστόσο, ο κ. Κωνσταντακόπουλος ήταν σαφής, υπογραμμίζοντας ότι οι αποκλεισμοί δρόμων είναι παράνομοι και υπενθύμισε την εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο σε περιπτώσεις παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Αναπροσαρμόζει η κυβέρνηση τη στάση της μετά το «όχι» των αγροτών

Μετά από συζήτηση με τον επικεφαλής του συντονιστικού του μπλόκου, υπήρξε τελικά συμφωνία να ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, να απελευθερωθούν 15 χιλιόμετρα σε κάθε λωρίδα κατεύθυνσης και τα τρακτέρ να μετακινηθούν μετά τον κόμβο και τη γέφυρα.

