Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της

Το ζευγάρι αναμένει με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης του

«Μέρες έχω να φάω σοκολάτα- Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα», είχε πει η Katken για τον σύντροφό της στον αέρα της Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξεχωριστή περίοδο βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.  Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης τους, περίπου στα τέλη Απριλίου. 

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP 

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP 

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου. Περπατούσαν πλάι πλάι, με την Katken να παραμένει στιλάτη, ακόμη και στις χαλαρές βόλτες στην πρωτεύουσα. 

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Η παρουσιάστρια φορούσε ολόσωμο εφαρμοστό jumpsuit, μαύρες δερμάτινες μπότες ιππασίας και καμπαρντίνα σε γκρι χρώμα. 

Κατερίνα Καινούργιου / NDP

Κατερίνα Καινούργιου / NDP

Στη μέση της και γύρω από την κοιλίτσα είχε δέσει ένα ριγέ πουκάμισο, ενώ στο χέρι κρατούσε την αγαπημένη της τσάντα Hermès, σε γκρι χρώμα.

Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Από κοσμήματα φορούσε χρυσά σκουλαρίκια, κρίκους, σε μεσαίο μέγεθος και στην ίδια απόχρωση κολιέ.

Κατερίνα Καινούργιου / NDP

Κατερίνα Καινούργιου / NDP

Το Κολωνάκι και γενικότερα το κέντρο, είναι σημεία που κυκλοφορεί το ζευγάρι καθώς εκεί βρίσκεται το σπίτι όπου διαμένει, αλλά και οι επιχειρήσεις εστίασης του Παναγιώτη Κουτσουμπή. 

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε την εγκυμοσύνη της με μια ανάρτηση στο Instagram στις 9 Νοεμβρίου. 

«A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…❤️ Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά στη λεζάντα. 

Από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, οι φήμες έλεγαν πως η παρουσιάστρια μάλλον ήταν έγκυος, καθώς ήταν εμφανείς οι αλλαγές στις στιλιστικές της συνήθειες. 

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»

Την επόμενη μέρα μετά το post για την εγκυμοσύνη, αποκάλυψε στην εκπομπή της ότι περιμένει κοριτσάκι! «Νιώθω απίστευτα ευλογημένη. Ήταν κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια, ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Κάποιες φορές, αρκεί να αφήνουμε τα πράγματα να έρθουν μόνα τους. Δε θέλω όσες προσπαθείτε να χάσετε την πίστη σας», είχε πει χαρακτηριστικά. 

 

 

Στην πορεία, μίλησε για την εγκυμοσύνη της και εξομολογήθηκε πως επί έναν χρόνο έκανε ορμονοθεραπείες και πως πριν μπει σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, έμεινε έγκυος με φυσικό τρόπο. 

Καινούργιου- Κουτσουμπής: Το love story του ζευγαριού - Θα γίνουν γονείς!

Με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή είναι ζευγάρι περίπου ενάμιση χρόνο. Τον περασμένο Μάιο της είχε κάνει πρόταση γάμου στο Παρίσι, ενώ η ίδια έχει εξομολογηθεί πως κάτι που την έλκυσε σε εκείνον, ήταν η πεποίθησή της ότι θα γινόταν πολύ καλός μπαμπάς. 

