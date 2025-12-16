Η μοναδική καθηγήτρια φωνητικής, Τζούλι Μασσίνο, έρχεται στο Cash or Trash!

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η μια και μοναδική Τζούλι Μασσίνο είναι η πωλήτρια ενός πολύ ιδιαίτερου σετ κοσμημάτων από μια πολύ γνωστή Ινδιάνικη φυλή Ναβάχο. Η Τζούλι, μετά την επιτυχημένη της μέθοδο τεχνικής εκπαίδευσης φωνητικής, αλλά και τη δημοσίευση ενός μουσικού παραμυθιού για την Ελλάδα, έρχεται στο Cash or Trash, την πιο αγαπημένη της εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, για να δει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο. Η Τζούλι μπαίνει γεμάτη περιέργεια στο δωμάτιο δημοπρασίας, αφού ανυπομονεί να δει με ποιους αγοραστές θα διαπραγματευτεί το πολύ ιδιαίτερο σετ της. Μια από τις αγοράστριες διεκδικεί το σετ της Τζούλι, καθώς της ταιριάζει γάντι!

Μπαίνει με στιλ μυστικού πράκτορα και με αέρα bon viveur στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, μένει ακίνητος, παρατηρεί και περιμένει να δει την εξέλιξη της δημοπρασίας. Ένας Τζέιμς Μποντ στέκεται αθόρυβα έτοιμος για δράση, αλλά εκείνος που παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μυστηριώδη υπόθεση είναι ο Λεωνίδας, ο γοητευτικός οδοντίατρος και πωλητής, που περιμένει να ακούσει τις προσφορές των πέντε αγοραστών. Μόνο αν η προσφορά είναι υψηλή θα δώσει τα χέρια με κάποιον από τους αγοραστές, κλείνοντας μια δυνατή συμφωνία και ολοκληρώνοντας με επιτυχία την αποστολή του στο Cash Or Trash!

Ο Βαγγέλης φέρνει στο Cash or Trash ένα από τα πιο παλιά αντικείμενα του είδους και το πρώτο που παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης. Το αντικείμενο είναι πλήρες, παλιό, λειτουργικό και από τη συλλογή μεγάλου συλλέκτη από τον Ελλαδικό βορρά. Φτιαγμένο τη δεκαετία του 1920, από έναν κατασκευαστή συνώνυμο του μοντελισμού, είναι ένα από τα δέκα αντικείμενα που θα μείνει αξέχαστο στον Θάνο Λούδο. Το προπολεμικό αντικείμενο του πωλητή απευθυνόταν στην ελίτ της εποχής και είναι από τα πρώτα που λειτουργούσε με ρεύμα. Το τρένο σφυρίζει και κάνει στάση στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου κλείνεται μια ωραία συμφωνία, από συλλέκτη προς συλλέκτη.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash