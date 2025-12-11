Cash or Trash: Πώς τα πήγαν οι... μυγοσκοτώστρες της Αθηνάς Αφαλίδου;

Η αγαπημένη ηθοποιός, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, Αθηνά Αφαλίδου, είχε μεγάλη αγωνία μέχρι να μπει στο δωμάτιο εκτίμησης και να βρεθεί δίπλα στη Δέσποινα Μοιραράκη και στον Θάνο Λούδο.

Η Αθηνά δηλώνει φανατική τηλεθεάτρια του Cash or Trash κι έχει σχολιάσει αρκετές φορές στο παρελθόν το περιεχόμενο της εκπομπής και στη δική της τηλεοπτική στήλη, αρχικά είπε στη Δέσποινα Μοιραράκη το πόσο τη θαυμάζει. Στη συνέχεια αποκάλυψε το ιδιαίτερο αντικείμενο που έστειλε και βρήκε σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι μια... μυγοσκοτώστρα με την υπογραφή του σχεδιαστή Philippe Starck, από τη γνωστή εταιρεία, Alessi.

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου για τις μυγοσκοτώστρες ήταν μόλις... 50 ευρώ, με την Αθηνά να μην πτοείται.

Οι αγοραστές ενθουσιάστηκαν με την είσοδο της Αθηνάς Αφαλίδου, που είπε ότι αγαπημένος της αγοραστής είναι ο Γιώργος Τσαγκαράκης. «Τους λατρεύω όλους πραγματικά, αλλά τι να 'κανα, να μην το 'λεγα; Είναι η αλήθεια, τον αγαπάω!», είπε η Αθηνά στο cue της.

Με την Άντα να ξεκινάει τη δημοπρασία με 50 ευρώ, οι μυγοσκοτώστρες με την υπογραφή του Philippe Starck, πήγαν στον αγαπημένο της αγοραστή, τον Γιώργο Τσαγκαράκη για... 250 ευρώ!

«Φυσικά κύριε Τσαγκαράκη, έχουμε συμφωνία», είπε η Αθηνά. «Πέντε φορές πάνω από την εκτίμηση και απέδειξα τι πωλήτρια είμαι και είδα τον κύριο Τσαγκαράκη από κοντά και αγόρασε και το αντικείμενό μου», συμπλήρωσε στο cue τους. Η κωμικός και παρουσιάστρια δε θέλησε να αποκαλύψει στους buyers την τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου.

