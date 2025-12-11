Eurovision: Το Nemo επέστρεψε το βραβείο του λόγω Ισραήλ!

Απογοητευμένος με την απόφαση της EBU να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην Eurovision τον Μάιο στην Αυστρία δηλώνει το Nemo.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ο νικητής του διαγωνισμού του 2024 τόνισε πως θεωρεί ότι δεν του ανήκει το βραβείο που κέρδισε με το τραγούδι The Code. Αυτός είναι κι ο λόγος, όπως εξήγησε, που αποφάσισε να το επιστρέψει.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αποφάσεις της EBU δεν συνάδουν με τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει η Eurovision και επισήμανε πως «περιμένει τη στιγμή που τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις».

Όπως έγραψε το Nemo στην ανάρτησή του: «Πέρυσι κέρδισα την Eurovision και μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρότι είμαι απέραντα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι πλέον ότι αυτό το τρόπαιο μου ανήκει».

Για το Nemo η συμμετοχή του Ισραήλ δεν συμφωνεί με τις αξίες που πρεσβεύει ο διαγωνισμός τραγουδιού. «Η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έδιναν νόημα στον διαγωνισμό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα ιδανικά και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Nemo

Ακολούθως, αναφέρει: «Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να «μαλακώσει» την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις, ενώ η EBU επέμενε ότι η Eurovision δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι είναι βαθιά λάθος».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι πήρε την απόφαση να επιστρέψει το τρόπαιο που του δόθηκε μετά τη νίκη του. «Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που διακηρύσσετε. Αν οι αξίες που γιορτάζουμε στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους. Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας».